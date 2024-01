Bistron: Vlada Olafa Šolca najnepopularnija, Berlin radi u interesu SAD (VIDEO)

Predsednik Spoljnopolitičkog odbora poslaničke grupe Alternativa za Nemačku (AfD) u Bundestagu Petr Bistron ocenio je u intervjuu za Kosovo onljan da je nemačka vlada napustila posleratnu spoljnu politiku nemešanja u unutrašnje stvari drugih zemalja, i da sada zastupa američke interese, što čini i u slučaju Srbije.

"Problem proteklih godina je što su aktuelna, ali i prethodna vlada napustile uspešnu posleratnu politiku, koju su obeležili veliki političari koji nisu želeli da se Nemačka meša u stvari drugih država. Ovo je globalistička vlada, koja ne zastupa nemačke, već američke interese. Mešanje u unutrašnje stvari Srbije je jedan primer, a to se čini pre svega zbog Kosova, protektorata SAD, gde se nalazi druga najveća američka vojna baza posle Ramštajna na tlu Evrope", objasnio je Bistron.

Komentarišući izjavu poslanika vladajuće Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD) i predsedavajućeg Odbora za spoljne poslove Bundestaga Mihaela Rota nakon izbora u Srbiji, Bistorn je primetio da se uvek primenjuje ista matrica, kao i u drugim zemljama.

"Srbija nije izuzetak. Koristi se ista matrica, kao što je korišćena u Ukrajini sa ’obojenom revolucijom’ na Majdanu. Uz pomoć obaveštajnih službi se priprema opozicija za rušenje vlasti. Onda se kaže da su to jedine demokrate. To se videlo i u Beogradu. Izbori su okončani jasnim rezultatom. Vučić je dobio dvostruko više glasaova od najjače opozicione liste. Ne radi se tu o 0,5 odsto. Rezultati izbora su jasni, a i pored toga, po poznatoj matrici, odmah su počeli da osporavaju legitimnost glasanja, pa se šačica ljudi koji protestuju prikazuje kao velika opozicija, organizuju se strane posete opoziciji. To je poznata matrica, koja su građani prozrleli i treba tako da gledaju na dešavanja i ostanu pri svojoj politici", poručio je on.

Kada je reč o aktuelnim dešavanjima u Nemačkoj i pre svega protesta poljoprivrednika, naglasio je da su građani izašli na ulice jer im je "voda došla do grla" i zato što su nezadovoljni vladinom politikom.

Izjave koje se mogu čuti iz redova vladajućih stranaka da iza protesta stoji AfD sa namerom svrgavanja vlasti, za njega su smešne.

"Reč je o nečemu sasvim suprotnom. AfD je stranka koja je na strani građana koji protestuju. Oni demonstriraju jer im je ’voda došla do grla’. Većinu problema u Nemačkoj prouzrokovale su sulude sankcije protiv Rusije, i s njima povezan rast cene energenata, koje su izazvale ogroman broj stečaja i rast inflacije. Proteste je izazvala činjenica da je vlada bankrotirala i sada traži odakle može uzeti novac", ukazao je Bistron.

Prema njegovim rečima, vlada je bankrotirala jer finansira "suludi rat" u Ukrajini milijardama evra i sada kaže da mora naći novac, ukidanjem poreske olakšice za poljoprivrednike, koju su oni uživali decenijama.

Tu se, zapravo, pojašnjava, radi o ceni goriva, odnosno o delu poreza koji se ubira za korišćenje autoputeva, što sada treba da plate i poljoprivrednici, zbog čega su odlučili da izađu na ulice, a pridružili su im se i drugi koji više ne žele ovu vladu.

Bistron smatra da vlada u Berlinu ima plan da uništi nemačku poljoprivredu, jer sledi interese globalista.

Sličnih protesta, napominje, bilo je i u Holandiji, a mogu se videti u Francuskoj, dok se sa demonstrantima u svojoj zemlji solidarišu i Poljaci.

"Vlada u Berlinu ne želi snažne poljoprivrednike, koji proizvode namirnice u sopstvenoj zemlji, jer to jača suverenost jedne države. Namera je da se namirnice uvoze", dodao je on.

Bistron je istakao da mnogi žele prevremene izbore, jer je ova vlada - najnepopularnija u poslednjih nekoliko decenija.

"Strahujem da će oni ostati zalepljeni za svoje fotelje. Proteste ignorišu, sa željom da taj problem sam nestane. Čak su pokrenuli i medijsku ’protiv-kampanju’ događajem od pre par meseci, kojim pokušavaju da insceniraju skandal samo da bi se govorilo o nečemu drugom", rekao je Bistron aludirajući na optužbe da AfD sa desničarima iz drugih zemalja namerava da protera milione migranata.

Na pitanje u vezi sa pokušajem zabrane AfD, poručuje da u tome - neće uspeti.

"Mi smo najuspešnija novija stranka u posleratnoj Nemačkoj. Ušli smo u sve pokrajinske skupštine, u Bundestag i Evropski parlament potiskujući ’stare’ stranke. Zato nas mrze i čine sve da nas spreče, ali nisu dorasli našim argumentima. Zato pokušavaju da nas kriminalizuju i onda zabrane. To su u prošlosti uradili sa ’republikancima’ 80-ih godina, pa onda sa Savezom slobodnih građana 90-ih. Sa nama to ne može, jer smo prejaki i imamo kanale za komunikaciju sa građanima, koji vide da se radi o propagandi vlasti", rekao je Bistron.

U tom smislu, ukazao je da su čak i pristalice Zelenih počele da glasaju za AfD, što do sada nije bio slučaj.

Kada je reč o nedavnom tivtu AfD-a u kojem se govori o trojici Srba koji su bili nasilni u jednoj bolnici u Nemačkoj i zahtevom za njihovim proterivanjem, rekao je da je AfD stranka koja zastupa nemačke građane.

"Mi smo stranka svih građana u Nemačkoj, i kod nas nema podele na levo ili desno, već samo na gore i dole, a gore su globalisti koji vladaju protiv naroda. Nemačka vlada je podelila 60 milijardi pomoći širom sveta. Takođe, vlada troši 50 milijardi na migrante u zemlji koji su delom ilegalno došli, i ista ta vlada sada kaže da nema par miliona za nemačke poljoprivrednike. Mi smo i jedina stranka koja kaže da svi stranci koji su se ogrešili o zakon moraju da napuste zemlju. Ako se ne pridržavaju naših prava nemaju šta da rade kod nas. Nažalost ovaj put su to bili Srbi, što nije čest slučaj. U kriminalnoj statistici pretežno najviše ima Avganistanaca, Sirijaca,...", dodao je on.

Na pitanje da li se plaši da će građani Kosova, viznom liberalizacijom preplaviti Nemačku kazao je:

"Oni nisu problem. Njih nema toliko koliko smo već uvezli iz Avganistana. Oni će biti samo šlag na torti".