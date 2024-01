'NASTAVITE DA LETITE VISOKO!' Ministar Siniša Mali saopštio sjajne vesti - veliki uspeh Er Srbije

Er Srbija je u prošloj godini prevezla 53 odsto više putnika u odnosu na godinu pre, saopštio je ministar finansija Siniša Mali.

- ER Srbija nastavlja da obara rekorde i da postiže fantastične rezultate! Pre deset godina, imali smo JAT koji je bio na rubu bankrota. Danas, deceniju kasnije, srpska nacionalna avio - kompanija živi viziju koju smo tada tek sanjali. Er Srbija je u prošloj godini prevezla 4,19 miliona putnika, što je skok od 53 odsto u odnosu na godinu pre. Taj rast se odvija na svim poljima, pa tako danas kompanija ima 44 odsto više letova i to na 23 nove destinacije, 87 ruta u redovnom saobraćaju do 34 zemlje na četiri kontinenta. Od 17. maja, nakon više od 30 godina, Er Srbija je ponovo počela da leti do Čikaga, a za prvih šest meseci, između Beograda i Čikaga letelo je više od 25.000 putnika. Tokom letnje sezone naš nacionalni avio prevoznik je do Njujorka leteo svakog dana u nedelji. Na ovaj način, srpska nacionalna avio - kompanija je tokom letnje sezone putnicima nudila do 10 nedeljnih letova između prestonice Srbije i Severne Amerike. Rast leta ove kompanije ka rekordima rezultat je decenije rada na rastu ugleda, mogućnosti, tržišta, kompanije koja je postala svetska. Nastavite da letite visoko! Čestitam! - napisao je Mali na Instagramu.

