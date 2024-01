Ponovo obijena crkva Svetih otaca u selu Zupče, meštani u strahu: Policija ništa ne preduzima

U mestu Zupče u opštini Zubin Potok, noćas je, po ko zna koji put ponovo obijena crkva Svetih otaca.

Meštanin sela Zoran Radojević za Kosovo onlajn kaže da je ova crkva do sada obijena najmanje 15 puta i da za to niko nije nikad odgovarao.

„Jutros je crkva ponovo obijena, po ko zna koji put. Prošle godine tri puta, ove godine, evo počelo je za mali Božić. Pre tog, takođe tako da je do sada barem 15 puta obijena. Ovog puta je odnesena određena količina novca, a prošle godine su odneli kosačicu koja nam služi za košenje oko crkve. Mi kao meštani se osećamo nebezbedno jer policija ništa ne preduzima. Iako očekujemo da se počinioci privedu pravdi, do sada to nije bio slučaj i niko za ovakve prekršaje nije uhapšen“, rekao je Radojević.

Lopovi su ukrali novac koji je ostavljan u svesci u kojoj se beleže prilozi, dok novac sa ikona nije diran, kao ni u samoj suvenirnici, iako je i ona obijena.

Nadzorne kamere nisu radile, jer su polomljene tokom prethodne pljačke, krajem avgusta prošle godine.