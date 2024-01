VUČIĆ PRIMIO PREDSTAVNIKE UDRUŽENJA, RODITELJE i DECU OBOLELU OD RETKIH BOLESTI: Posebnu pažnju obratićemo na inovativne lekove (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, primio je danas u Beogradu predstavnike Udruženja, roditelje i decu obolelu od retkih bolesti i dodeliti deci novogodišnje paketiće.

Vučić je prvo održao sastanak sa predstavnicima udruženja roditelja dece obolele od retkih bolesti, a zatim će dodeliti novogodišnje paketiće deci oboleloj od retkih bolesti.

Vučić se zahvalio svima što su imali priliku da razgovaraju i da sagledaju poteškoće i muke sa kojima se suočavaju. Dodao je da nije video ljude sa više entuzijazma i volje za borbu od onih sa kojima je danas pričao.

Vučić je najavio da će država obezbediti dodatnu finansijsku pomoći, pored predviđenih 7,2 milijarde dinara u 2024. godini.

- Mi smo sa 130 miliona dinara došli do ulaganja od 7,2 milijarde dinara u 2024. godini i to će biti više. Mi smo u dogovoru sa predsednicom vlade, ministrom finansija, ministrom zdravlja, ovde prisutnima ministrima Kisić i Selakovićem dogovorili to da odmah idemo na izdavanje vaučera za apoteke za kupovinu lekova i suplemenata, to je negde 35.000 dinara po osobi za ovu godinu, ukupno 100 miliona dinara - rekao je Vučić.

Kako je rekao, pod dva, idemo se sa izdavanjem vaučera za rehabilitaciju u banjama, planinama i na moru preko Crvenog krsta u Baošićima.

- Predlog je za vrednost vaučera od 50.000 dinara za porodicu, finansijski efekt je 142,5 miliona dinara. I idemo sa jednokratnom pomoći, novčanom pomoći, od 25.000 dinara, efekt je finansijski 71,25 miliona, što znači negde oko 320 miliona dinara, nešto manje od tri miliona evra. To nije mali novac - naveo je Vučić.

Rekao je da će se, zbog onoga što ih mnogo više muči i što im je neuporedivo potrebnije, a posebno što se kvaliteta pomagala tiče, gledati da po tom pitanju država pomogne što je moguće više.

Ukupno je podeljeno više od 90 paketića mališanima, a prisutni su bili i predstavnici više od 20 udruženja.

Prisustvovali su i supruga predsednika Tamara Vučić, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i ministarka za brigu o porodici Darija Kisić.

Obraćanje Mladena Todića

- Želim vam pre svega zdravlje u Novoj godini i da se što češće nalazimo na ovakvim skupovima. Videli smo da postoji ogromna volja države na čelu sa predsednikom Vučićem da nam pomogne. Aplauz za sve ove male heroje - rekao je Todić.

Autor: