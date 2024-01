Tajkunski mediji napali Vučića, jer pomaže bolesnoj deci - Njihova mržnja nema granice! (FOTO)

Šolakovom glasilu, tajkunskom mediju Nova.rs, smeta što Vučić pomaže teško bolesnoj deci.

Nezadovoljni su što država ima novca, što može da pruži sreću bolesnoj deci, i olakšanje njihovim roditeljima.

To se vidi u naslovu koji je danas objavljen u tom mediju, nakon što je Vučić podelio paketiće deci koja boluju od retkih bolesti.

Naslov “Vučić ponovo obećava…”, puca od cinizma, bruka! A oni znaju da kada Vučić nešto obeća, on to i ispuni! To im je i najveća muka, umesto da se raduju što će deci i roditeljima biti lakše.

Opozicioni hejteri mrze što država pomaže teško bolesnoj deci!

