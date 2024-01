'VUČIĆ ĆE 20. JANUARA DETALJNO PREDSTAVITI PLAN SRBIJA 2027' Vučević nakon sednice Predsedništva SNS: Srbija mora dalje da se razvija

Danas je u sedištu Srpske napredne stranke održana sednica predsedništva, nakon čega se javnosti obratio predsednik SNS Miloš Vučević.

Vučević je ocenio da su izbori na sednici ocenjeni kao uspešni.

- Izvršili smo analizu izbornih rezultata i na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Izbore smo ocenili kao uspešne, što se tiče liste Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane. Ubedljiva pobeda naše liste. Od 66 lokalnih samouprava, u 54 imamo samostalnu većinu, a u 65 smo pobedili, da li u apsolutnim ili relativnim brojevima. Zadovoljni smo izbornim rezultatom, ali pre svega fokusirani na ono što nas čeka u narednom periodu - kazao je Vučević i dodao:

Ići ćemo polako u skladu sa rokovima. Ni na lokalnom nivou nećemo da žurimo, nego da vidimo koga će naša stranka da kandiduje. Pokazaćemo da imamo snage za nova imena i nova lica. Što se tiče narodne skupštine i konstituisanja, rokovi teku od 12. januara, 30 dana, u tom roku će biti konstituisano.

- Upoznali smo prisutne s jednim programom, gde smo odredili ključne ciljeve, tiče se penzija, rasta životnog standarda, ulaganja u zdravstvo, nauku, inovacione tehnologije - naveo je Vučević.

Lider SNS-a je otkrio da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić 20. januara predstaviti plan Srbija 2027.

- Od lokalnog do državnog nivoa odluka je - svi naši koji budu kandidovani čine jedinstven tim projekta Srbija 2027, projekat koji treba da da novu energiju Srbiji, donese dodatnu dozu optimizma, i pored nebrojeno mnogo izazova, pre svega vezano za KiM ali i region i ono što se geopolitički dešava u svetu. Građani Srbije moraju da žive bolje, da bude bolji standard, da iskoristimo šansu kao što je Expo 2027. Nije to samo pitanje jednog grada, već za celu državu, sveukupnog ambijenta u Srbiji. S velikom nadom i očekivanjima čekamo realizaciju tog projekta, to je veliki izazov, mnogo posla, a ne toliko dugačak period za realizaciju ciljeva- kazao je Vučević.

Pitanje novinara

Šta ako Nestorović ne zauzme nijednu stranu?

- Nema tu mistifikacije. Videćemo ima li skupštinske većine ili nema. Nema tu ništa tajno. Ili će biti većine ili idemo ponovo na izbore. Mi mislimo da nije dobro da idemo ponovo na izbore, ali to zavisi od političke volje svih koji su učestvovali i imaju odborničke mandate u Skupštini Grada Beograda. Mi mislimo da je bolje da se zauzme izborna većina. Kada budemo imali nešto konkretnije, obavestićemo vas. Ništa se neće raditi "na silu". Nisam siguran da svi dobro procenjuju kako će proći na tim izborima - rekao je i dodao da nije politička realnost da pojedini mogu sami da dobiju većinu - odgovorio je Vučević i dodao:

Mi bismo voleli da vidimo konstituisanje skupštine većine u Beogradu, ako ne biće ponovo izbori.

Siniša Mali: Nikakav problem nemamo sa javnim dugom - Javne su finansije stabilne, to kaže Međunarodni monetarni fond. Javni dug u odnosu na BDP je još niži, sve Srbija izmiruje u dinar, nije tačna informacija da ćemo se toliko zadužiti. Paralelno sa zaduživanjem se i vraćaju neki dugovi. Mnogo je važnije za šta se novac ulaže: Kada imate jednu kredibilnu državu kao što je Srbija, da li je to kanalizacija, vodovodna mreža, fabrike za pročišćavanje otpadnih voda, inovativni lekovi, mamografi, to je novac koji se koristi i po tome ne može niko ništa da nam kaže - ulažemo u ono što je u interesu građana Srbije - istakao je Siniša Mali, dodavši da Srbija nema nikakav problem sa javnim dugom.

Kako smo ranije pisali, sednici su prisustvovali važni funkcioneri SNS. Među njima su bili su Siniša Mali, Aleksandar Šapić, Ana Brnabić, Goran Vesić, Tomislav Momirović, Marija Obradović, Aleksandar Martinović, Sandra Božić.

Prisustvovali su i Milica Nikolić, Petar Petković, Nikola Selaković, Irena Vujović, Maja Gojković, kao i Milenko Jovanov i Jelena Tanasković i Darija Kisić Tepavčević. Sednici Predsedništva prisustvovao je i Arno Gujon.