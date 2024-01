Mali: Biće dodatnih vaučera za odmor za građane Srbije

Ministar finansija i potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Siniša Mali najavio je da će biti dodatnih vaučera za odmor za građane Srbije, ali da će o tome detaljnije govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić u subotu, na Svetog Jovana.

Na konferenciji za novinare posle sednice Predsedništva SNS, Mali je rekao da će Vučić u subotu predstaviti program koji je vezan za 2027. godinu.

"Sastavni deo tog programa je životni i lični standard građana Srbije sa svom pomoći ili svim predlozima koje ćemo u narednom periodu da sprovedemo. Među njima su i dodatni vaučeri, tako da ne bih o tome u detalje. Ako nije problem za vas i za građane Srbije, o tome ćemo u subotu i svi će biti obavešteni ne samo o toj vrsti pomoći, nego i svim ostalima koje planiramo kada su građani Srbije u pitanju", rekao je Mali.

Kako je rekao, prezentacija u subotu treba da da jednu jasnu sliku svim građanima Srbije u kom smeru idemo narednih nekoliko godina pod, kako je rekao, kišobranom velikog projekta koji se zove EXPO 2027, kada će naša zemlja biti domaćin najveće svetske manifestacije te godine.

"Svaki građanin Srbije treba da ima korist od tog događaja i u smislu investicija u infrastrukturu, putnu, železničku, sportsku, ustanove kulture, ali takođe i kada je životni standard u pitanju i povećanje penzija i povećanje plata", rekao je Mali.

Dodao je da je obećanje SNS tokom kampanje bilo da ćemo u 2027. godini imati 1.400 evra prosečnu platu, 650 evra prosečnu penziju, 650 evra minimalnu zaradu. Na pitanje novinara da li prokomentariše upozorenje Fiskalnog saveta da će se Srbija dodatno zadužiti 6,5 milijardi evra ove godine kako bi vraćala dugove i da će to negativno uticati na stopu javnog duga u odnosu na BDP, Mali je odgovorio da su srpske javne finansije stabilne.

"To ne kaže Siniša Mali, Miloš Vučević, Aleksandar Vučić. To kaže Međunarodni monetarni fond kao najpozvanija institucija na svetu. Apsolutno nam je javni dug u odnosu na BDP 52,3 odsto na kraju prošle godine. Sad u ovom trenutku još niži. Svaku obavezu Republike Srbije izmiruje i u dan i u dinar. Nije tačna informacija da ćemo se toliko zadužiti. Imajte samo u vidu da se takođe paralelno sa zaduživanjem i vraćaju neki dugovi. Planiramo da do kraja godine budemo negđe na 53 procenta javnog duga u odnosu na BDP", rekao je Mali.

Dodao je da je mnogo važnije u šta se novac ulaže.

"Ulažemo u ono što je u interesu građana Srbije, kada je povećanje plata i penzija. Tako da nikakav problem nemamo sa javnim dugom. Nama su kamatne stope i dalje daleko niže nego svih zemalja u okruženju. Ako treba da se zadužimo, možemo. Ne zadužujemo se previše, samo za one projekte koji su, kažem, važni kapitalni projekti", rekao je Mali.

Naglasio je da je do 15. januara mnogo bolja naplata BDP-a u januaru, nego što su očekivali.

"Opet se pokazuje ispravnost našeg konzervativnog planiranja. S druge strane, i dalje nam ekonomija raste. Na 2,5 odsto smo rasta prošle godine, dok je Nemačka već ušla u recesiju. Dakle, sa te strane svaki makroekonomski indikator, kada pogledate celokupnu sliku naše ekonomije, je izuzetno pozitivan. Imamo rekordno visoku zaposlenost, 2,36 miliona ljudi u Srbiji radi. To je istorijski najveći broj zaposlenih, plaćaju poreze, plaćaju doprinose, imamo rekordno nisku nezaposlenost od samo 9 odsto", rekao je Mali.

Dodao je su rekordne strane direktne investicije od 4,5 milijardi evra, rekordne devizne rezerve od 25 milijardi evra, rekordne rezerve u zlatu koje se čuvaju u trezoru Narodne banke, preko 39 tona.

"Dakle, svaki makroekonomski indikator je povoljan, dobar i u ovom trenutku, Srbija je daleko, daleko ispred mnogo razvijenijih i većih zemalja nego što smo mi", zaključio je Mali.

