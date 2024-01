'PRIŠTINA STVARA NEMOGUĆE USLOVE ZA OPSTANAK SRBA' Vučević: Nesporno da oni idu u formiranje tzv. kosovskih oružanih snaga

Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je danas da je nesporno da Priština nastavlja da vrši pritisak na Srbe, na srpsku zajednicu na KIM i da se stvaraju nemogući uslovi za ostanak i opstanak srpskog življa.

- Da li će oni formirati tri puka ili ne, to ćemo da vidimo. Nesporno da oni idu u formiranje tzv. kosovskih oružanih snaga, i tačno je da NATO alijansa u tome ne učestvuje, ali učestvuju članice NATO - rekao je on odgovarajući na pitanje novinara povodom navoda da Priština priprema tri puka pešadije za napad 2025. godine.

Vučević je ocenio da Kurti iznosi mnogo informacija, nekad povezanih, nekad nepovezanih, a da pored pritiska na ceo srpski kolektiv na KIM, postoje napadi na crkve, manastire, kao i da se oduzima imovina koja pripada Republici Srbiji.

On je dodao da naoružavanje tzv. Kosova podržavaju Turska, Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Velika Britanija.

- Svi su tu uključeni na ovaj ili onaj način, neko kroz vojnu opremu i naoružanje, neko kroz treninge, obuku, savršavanje, uslovljavanje, zajedničke vežbe, a neki po svim tim osnovama ili vidovima - naveo je Vučević i dodao da oni neće odustati od toga, a da "mi moramo da razumemo okolnosti u kojima živimo i kakve su bezbednosni izazovi, rizici, opasnosti za Srbiju".

On je ponovio da je Srbija opredeljena za mir, da pobeđuje u miru, i da dokazuje svoje prednosti u okolnostima mira.

Povodom najava o vraćanju obaveznog vojnog roka, Vučević je istakao da je predlog Vojske Srbije i Ministarstva odbrane da vojni rok bude u kraćem trajanju nego što je bio pre suspenzije obaveznog služenja, i da ne traje duže od četiri meseca.

- Mi koji smo služili pre 30 ili više godina, verovatno nekako to drugačije gledamo, ali moramo da razumemo i okolnosti savremenih tehnologija, interneta, mobilnih telefona, činjenice da 13 godina to nije trajalo (vojni rok). Mi moramo da prokrvimo i razmrdamo sve one i kapacitete delove Ministarstva odbrane - rekao je ministar, odgovarajući na pitanje novinara.