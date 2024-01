STOPU NEZAPOSLENOSTI MORAMO DRŽATI ISPOD 10 ODSTO Vučić iz Davosa: Moramo biti spremni za EXPO 2027

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Davosu gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.

- Želimo da uspostavimo bližu saradnju i sa Mostarom - rekao je predsednik Srbije i najavio uspostavljanje avio linije Beograd - Mostar.

Predsednik je ocenio da je ovo najgore ugrožavanje dijaloga sa Prištinom do sada.

- Nadam se da odlazak Srba sa KiM nije u interesu, ne samo Evrope, nego ni sveta. Treba da im se omogući da ostanu da žive u svojim kućama, u skladu sa principima koji su potpisani 2015. godine, koje smo potpisali i u skladu sa novim planom za Zajednicu srpskih opština. Ako neko i to hoće da sruši, onda šta Srbima ostaje? - naveo je Vučić.

Hoću ljudima da objasnim prvo ovo: Ljudi misle da niko ne brine o njima kada se pojave na našem aerodromu i kada dugo čekaju da prođu pasošku kontrolu. Nije to lako ni jednostavno rešiti. Naš aerodrom je jedan od lepših u Evropi i on raste. Međutim, tu se stvori usko grlo i ljudi su nervozni posebno u letnjim mesecima. Razgovarao sam s tim ljudima o svim detaljima, upoznao ih s problemima.

On je dodao naš narod mora da bude zadovoljan i da tu moraju da budu najviši standardi u svetu.

- Najniža plata zaposlenog negde na Zapadu Srbije bi bila 1.000 evra. Zamislite kako bi to snažilo i ojačalo Srbiju. Da li ćemo moći bilo šta da se dogovorimo to je pitanje za budućnost, ali je važno da mi saslušamo njih i otvoreno razgovaramo o svemu da vidimo da li možemo to da isporučimo, mogu li naše reke i planine da budu čiste. To je posao koji nije ni danas ni sutra ni prekosutra, već posao za sledeću Vladu - dodao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da će razgovati i sa nemačkim i sa francuskim zvaničnicima o situaciji na KiM.

- Nije moje da govorim u ime evropskih predstavnika, ali razgovaraću sa našim italijanskim prijateljima, sa svima i svi će morati da razumeju o čemu je reč. Reč je o progonu srpskog stanovništva sa prostora KiM. Mislim da su svesni posledica, da će pomoći da do takvih stvari ne dođe, nadam se - istakao je Vučić.

- Imao sam super, prijateljski, bratski razgovor sa mađarskom predstavnicom. Vaterpolistima želim veliki uspeh u budućnosti, sve funkcioniše perfektno - rekao je predsednik Srbije govoreći o aktivnostima u Davosu.

Nagalsio je da stopa nezaposlenosti ne sme više da pređe 10 odsto, kako bi bili potpuno spremni za EXPO 2027.

- Stopa nezaposlenosti u našoj zemlji više nikad ne sme da pređe 10 odsto. Mi hoćemo za Expo da imamo autonomna vozila bez vozača. Hoćemo da imamo stanica za punjenje električnih vozila u svakom mestu u Srbiji, a pri tome i da sačuvamo naše stanovništvo na KiM.

- Narod voli ljude koji rade i koji se bore za svoju zemlju, a ne one koji kukaju nad sobom, a ustvari ništa za ovu zemlju nisu uradili. Moj posao je da radim za svoju zemlju, a oni nek pričaju - rekao je Vučić.

- Ljude interesuje kako će Srbija da napreduje. Pozivamo sve, ima mesta za sve, za svakog čoveka koji voli svoju zemlju dobrodošao je - rekao je.

Tokom boravka u Davosu, predsednik Vučić ima i niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i brojnim predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih globalnih kompanija, navedeno je u saopštenju.

Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma (SEF) u Davosu počeo je prekjuče i trajaće do 19. januara, a na njemu učestvuje više od 100 predstavnika država, sve glavne međunarodne organizacije, 1.000 partnera SEF, kao i lideri civilnog društva i stručnjaci.

