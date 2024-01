VUKELIĆ ZA PINK O VUČIĆEVOM OBRAĆANJU: To je tačka na izborni proces - Jačajući Srbiju spremićemo se za EXPO 2027 (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras će se obratiti građanima i predstaviti veliki plan za Srbiju u naredne tri godine godine, o čemu su govorili i gosti Novog vikend jutra Jovane Jeremić na TV Pink.

Dejan Vukelić, urednik Srpskog portala, rekao je da večerašnji događaj predstavlja tačku na izborni proces.

- Sa izbornim procesom je sve bilo u redu, on je na jedan demokratski način obavljen. Očekujem najavu i početak tog perioda od četiri godine u kojem Srbija treba da se fokusira na svoj razvoj, da izađe iz političkih previranja - kazao je Vukelić.

Prema njegovim rečima, kulminacija svega je EXPO 2027.

- Mi ćemo, jačajući Srbiju, spremiti se za EXPO je kruna celog tog mandata - naveo je Vukelić.

Borko Kašanski, urednik Srpskog telegrafa, rekao je da mu je više stvari zanimljivo.

- Predsednik se obraća mesec dana posle izbora, zamislite da je to uradio pre izbora, ne bi ga niko oprao, u smislu da su to predizborne fraze. Ne. Sačekao je izbore i meni se to dopada, kao što mi se dopada to što su ljudi koji su glasali za listu Srbija ne sme da stane glasali za politiku kontinuiteta - kazao je Kašanski.

Kako je rekao, ovo dođe kao finale nečega što nije počelo juče, već mnogo godina unazad.

Dejan Bulatović, narodni poslanik, kaže da je nakon protesta viđeno da od strane vlasti niko nije hapšen.

- Država ima razumevanja i praznik je demokratije. Imali smo najčistije izbore od uvođenja višestranačja. Rezultat izbora jasno pokazuje stvari - ocenio je Bulatović.

Kako je rekao, Vučić sprovodi takvu politiku u kojoj će za četiri godine svi uživati, odnosno njenim rezultatima.

- Kada vidite nastup predsednika u Davosu, videli ste ogromno poštovanje prema predsedniku. Mislim da svaki građanin Srbije treba da bude ponosan na predsednika - istakao je Bulatović i dodao da Dragan Đilas može da sanja podršku Evrope, jer se u Davosu videlo kakvu podršku ima Vučićeva politika.