Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je, zajedno sa saradnicima, plan "Srbija 2027 - skok u budućnost".

Vučić je pri ulasku u salu pozdravljen aplauzom od strane prisutnih. Izlaganje plana počelo je državnom himnom Bože pravde, koju je izvela Ljubica Vraneš.

- Ovo je za nas veliki dan. Sigurno će biti grešaka, moguće je da smo i u nekim brojevima pogrešili, ali mesecima smo naporno radili na ovom planu. Plan sa kojim izlazimo pred građane je sveobuhvatan, ambiciozan i radili smo ga sa mnogo ljubavi i energije - istakao je Vučić.

Kako je dodao, sve što smo do sada postigli je ništa prema onome što ćemo uraditi u naredne četiri godine.

- Iskoristili smo Expo 2027 da postavimo ciljeve koje ranije nismo mogli da ispunimo. Ako ne sanjate velike snove ne možete da ispunite nikakve. Ovo se odnosi na sve građane Srbije. Svi ljudi moraju jednako da pomognu i jednako da učine. Suština je uspešna Srbija - naglasio je predsednik Srbije.

Ono što je za nas važno, je inkluzija. Ono što ćemo reći večeras se odnosi na sve ljude u Srbiji. Oni koji drugačije političke misli, na sve nacije. Svi moraju jednaako da učestvuju i da pomognu. Videćete kroz projekte moraćemo više da brinemo o onima koji su najsiromašniji, ili onima koji nisu imali dovoljno šansi u prethodnom periodu. Kao društvo možemo da napredujemo samo ako svima pružimo jedanku šansu

- Sa ovakvom geopolitičkom situacijom u svetu, naš cilj je da sačuvamo mir u regionu i kod nas. Uprkos činjenici da smo ljuti na izjave mnogih iz Evrope, posebno po pitanju KiM, Srbija mora večeras da pošalje jasnu poruku - da nastavljamo evropski put, i da ćemo ga ubrzati. Čuvajući razume se svoje tradicionalne prijatelje, slobodu i nezavisnost - istakao je Vučić.

On je podvukao da Srbija večeras mora da pošalje jasnu poruku da želi da sačuva svoj evropski put, čuvajući svoje tradicionalne prijatelje i nezavisnost.

On je rekao i da je 2012. godine BDP bio 33 milijarde evra, a na kraju 2027. godine, ako budemo uspešni, naš BDP biće 92,7 milijardi evra.

Nadamo se i nešto povoljnijim geopolitičikim prilikama, i novim investicijama, i tada bismo mogli da dođemo do 100 milijardi. Sve što su naše generacije stvarale, i što je napravljeno kao neka vrsta nasleđa. Sve što su naše deke i bake, roditelji stvarali, mi ćemo za četiri godine biti u stanju da na godišnjem nivou stvorimo tri puta veću vrednost. To je nezabeleženo u istoriji Srbije - kazao je predsednik.

- U naredne četiri godine planiramo da za ove projekete uložimo 17,8 milijardi evra - rekao je Vučić i istakao da pri tome javni dug ne sme da pređe ili se približi 69 odsto jer nećemo da ostavljamo dugove deci.

Vučić je dodao i da danas neće govoriti o vojsci i policiji, i da će u februaru biti predstavljeno šta će biti urađeno za organe bezbednosti.

- Mi u naredne četiri godine planiramo verovali ili ne, da samo za ove projekte, i ovo što želimo da ostvarimo, uložimo ukupno 17.8 milijardi evra. To je na nivou jednog godišnjeg budžeta. A nijedne sekunde javni dug ne sme preći nivo Mastrihta - kazao je on.

Krajem ove godine prosečna plata će biti 958 evra, 2025. godine prvi put će prosečna plata preći 1000 evra, a 2027. godine predviđeno je da bude 1.400 evra.

- Za ovo ima nekoliko važnih uslova. Planirana stopa rasta je 3,5 odsto, a naredne dve godine još 4 odsto. Želim da kažem da ćemo se postarati da sve projekte koje radimo, radimo da bismo povećali stopu rasta. Da bismo povećali životni standard građana, i do sada smo pokazali da umemo da čuvamo našu ekonomiju. Pozivam i privatni sektor da nam pomogne. Čovek je uzeo hotel Slaviju i rekao da će sve srediti do Expa. Svaka čast, a mi ćemo gledati da pomognemo na svaki način - dodao je predsednik.

Vučić je rekao da sve ovo radi zbog mladih, i istakao je da će uslovi života biti mnogo bolji, pozivajući ljude koji su otišli u inostranstvo da se vrate u zemlju.

- Što se penzionera tiče, prosečna penzija ove godine je bila 391 evro, a do kraja 2027. godine, očekujemo da će penzija biti 650 evra. To će biti kvantni skok, skok u budućnost, za naše penzionere - ističe on.

Dodaje i da će minimalac biti povećan na 650 evra, što pokazuje brigu o ljudima.

- Moramo smanjiti jaz između najbogatijih i najsiromašnijih! Pažljivo ćemo to raditi, moramo paziti i na poslodavce. Veliki izazov će biti da nezaposlenost održimo između 7 i 9 odsto. Veštačka inteligencija je bila glavna tema u Davosu. Ako Amerikanci i Kinezi budu sarađivali, za samo par godina doneće nam lek za rak. Ali doneće i ogromna otpuštanja, što će biti veliki problem za celu planetu - istakao je Vučić.

Podsetio je da je 2012. godine stopa nezaposlenosti bila 25 odsto, i kaže da danas imamo 550.000 više zaposlenih u Srbiji sada, i pored odliva stanovništva i umiranja.

- Moraćemo da nastavimo i ubrzavamo taj proces, i da dalje zapošljavamo ljude. U odnosu na 2010. smo velikim ulaganjima u novorođenčad, uspeli da promenimo sliku našeg prirodnog priraštaja, posebno u siromašnijim oblastima. Mi smo bili na ivici potpunog nestanka, a sada smo stopu fertiliteta podigli na 1.63. Naša obaveza je da stopu fertiliteta podignemo na 1.75 do 2027. godine - rekao je on.

Do sada smo izdvajali za prvorođeno dete 378.000, a od sada će se za prvorođeno dete dobijati 500.000 dinara od države.

- Za drugo će biti podrška 600.000 dinara od države! To je ogromna razlika u odnosu na protekli period. Posebne nagrade će biti obezbeđene za one koji, poput gospođe Filić imaju mnogo dece. To su ljudi koji razmišljaju o budućnosti naše države. Na ovome moramo da radimo da bi Srbija postojala. Sve ono što radimo neće vredeti ništa ako ne budemo imali dece - kazao je Vučić.

Dodaje da stopa siromaštva mora biti spuštena na 16,7 odsto, čime bismo bili u nivou zemalja EU.

- Rumunija, Bugarska, Grčka... Sve te zemlje imaju veću stopu rizika od siromaštva u odnosu na Srbiju. To ne znači da smo jednako bogati kao oni, već da smo više računa vodili o siromašnima - rekao je on.

Govoreći o brizi o ljudima, ističe da je mnogo novca uloženo u zdravstvo.

- I mnogo me boli ona najružnija rečenica, koja nije fer prema svima koji se bore za Srbiju, a ta rečenica je: "Ovo nema nigde osim kod nas". Pa smo tako lagali sebe da se kod nas ne čisti sneg, a negde drugde se čisti. A kod nas se čisti desetostruko više, i brže i više. Od te banalne sitnice, do toga da svi ljudi govore da se ovde deca leče SMS porukama. Želim da vam kažem da ima samo nekoliko zemalja u svetu koje besplatno leče toliki broj bolesti kao Srbija - kazao je predsednik.

Vučić je dodao da u Srbiji ima nekoliko lekova za retke bolesti, kakvih nema nigde drugde u regionu.

- Lek za bolest dece leptira dostupan je samo u Americi, Francuskoj, Nemačkoj i Srbiji. I ovde vidim mnogo divne dece koji su došli. Video sam malog Matiju, ćao Matija. Verujem da će biti zdravi i veseli, a imaće neuporedivo veću podršku nego do sada. U naredne tri godine ćemo povećati budžete za retke bolesti i inovativne lekove za više od 200.000 miliona evra.

Naglasio je da nema preče i veće brige za decu i stare.

- Doneli smo i odluku da gotovo sva porodilišta u naredne 4 godine rekonstruišemo. Prvo Beograd, zatim Niš, Kragujevac, Novi Sad. Isto ćemo uraditi i u dogovoru sa predsednikom RS, da isto učinimo i u Banjaluci. Kada majka hoće da podari život, a onda ode u prostorije u kojima ne radi česma u toaletu, ili nije sve čisto i uredno, onda je to za nas loše. Ako hoćemo više dece, a ne možemo da uredimo porodilišta, onda smo licemerni. Dve godine smo čekali projekte za Višegradsku i Narodni front. Završiće ih za 2 meseca, pa idemo da radimo lokacijkse uslove - kazao je predsednik.

Brbnabić: Na Expo 2027 predstavljaćemo pobedničku Srbiju

Premijerka Ana Brnabić je potom rekla da su ovo stvari koje fundamentalno menjaju Srbiju.

- 2027. godine Ekspo će biti u Srbiji. Ceo svet će nas gledati, ili će biti ovde. I pitaće se kako je ta mala zemlja pobedila Ameriku, Argentinu i Španiju. Predstavljaćemo pobedničku Srbiju, zemlju inovacija i naprednih tehnologija. Zemlju u kojoj mladi žele da ostanu, a oni koji su otišli žele da se vrate - kazala je premijerka.

Kazala je da sada Srbija za jedan mesec proizvede više nego što je nekada proizvodila za godinu dana.

- A ono što ćemo uraditi do 2027. godine će biti kvantni skok u odnosu na sve do sada. Naš izvoz 2027. godine će biti 10 milijardi evra. Kako da dodatno razvijemo napredne tehnologije? Dva su fokusa - biotehnologija i veštačka inteligencija - rekla je premijerka, i prepustila reč ministarki Jeleni Begović.

Beogović: 450 miliona evra se ulaže u izgradnju BIO4 kampusa

Jelena Begović je rekla da se mladima i talentima mora omogućiti da rade bolje u odnosu na druge zemlje u svetu.

- Ovo je najveće ulaganje u mlade ikada u našoj zemlji. 450 miliona evra se ulaže u izgradnju BIO4 kampusa. Tu će raditi naši najbolji istraživači, profesori, naši talenti i naše kompanije. To će dovesti do dostupnosti modernih lekova, terapija, efikasnije poljoprivrede i zdravije životne sredine. To će omogućiti i da sprečimo odlazak naših najboljih i najpametnijih. Da naši mladi postanu aktivni učesnici u građenju bolje budućnosti Srbije - kazala je ona.

Premijerka Brnabić je potom nastavila da govori o veštačkoj inteligenciji, i rekla je da je to izazov broj 1.

- Po analizama MMF, zemlje koje nisu spremne za ove promene mogu da izgube čak i do 40 odsto ukupne radne snage. Dobra vest! Srbija je spremna! Srbija je prepoznala ovo kao temu još davno. 2019. godine smo usvojili strategiju razvoja AI. Osnovali smo i državni naučni institut, koji zapošljava preko 60 stručnjaka, od toga veliki broj povratnika iz inostranstva - rekla je premijerka.

Ona je naglasila da će do kraja 2027. godine u oblast veštačke inteligencije biti uloženo još 70 miliona evra.

- Prva stvar je još jedan super kompjuter i on će ponovo biti dat na besplatno korišćenje mladim ljudima - istakla je Brnabić i dodala:

UAE, kao jedna od najnaprednijih i najbogatijih država ima samo dva superkompjutera, onda znate šta to znači za Srbiju

Premijerka je podvukla da će dodatno biti uloženo u nove naučnotehnološke parkove.

- Do 2027. godine idemo u proširenje nt parka Niš, kako ti ljudi rade, kapa dole. Novi NT park u Kruševcu, zatim proširenje u Čačku, Beogradu i Novom Sadu. I čitav inovacioni distrikt u Kragujevcu - ističe Ana Brnabić.

Istakla je i važnost projekta Ložionica, ali i kulture, i rekla da ćemo do 2027. godine imati Fakultet muzičke umetnosti, kao i aneks Fakulteta likovnih umetnosti.

Predsednik Srbije je najavio izgradnju novih škola.

Vučić je predstavio OŠ Svetozar Marković u Sjenici, koja ima bazen, i na koju je potrošeno 15 miliona evra.

- Pogledajte na slajdovima kako izgledaju druge obnovljene škole, od Novog Pazara, Doljevca, Rače... Mi ćemo koliko ove godine krenuti u izgradnju novih 23 vrtića, i 67 škola širom Srbije, plus još 23 za koje ministarstvo mora hitno da uradi projekte. Sve uskoro kreće da se radi, i ja mislim da je to najlepše i najvažnije ulaganje za našu mladost i decu - naveo je predsednik Srbije.

Govoreći o izgradnji saobraćajnica i pruga, kaže da je od 2012 god danas izgrađeno 468 kilometara puteva, a da je plan da ukupno bude izgrađeno 955 km do 2027 godine.

- A od 1945. do 2012. godine je izgrađeno gotovo duplo manje. Ostalo nam je od Koševa do Preljine, deonicu, biće gotova do 2025. godine. Sledeći je Pakovraće-Požega, ostalo nam je 19,5 km, i to će biti gotovo do oktobra ove godine. Deonica Sremska Rača-Kuzmin u dužini od 19 km, sa mostom u Sremskoj Rači, biti završena do kraja 2025. godine. Fruškogorski koridor, ukupno 47,5 km, biće urađen do juna 2026. godine - rekao je on.

U ovom trenutku se grade tri velika mosta preko Dunava, to se nikada u istoriji nije dogodilo u našoj zemlji, istakao je predsednik.

Potom imamo deonicu Šabac-Loznica, biće završena uskoro, zatim Dunavski koridor, deonica Požarevac-Golubac, to je 68 kilometara, to završavamo celo do 2026. godine. Obilaznica oko Novog Sada biće urađena za dve i po godine. Beograd-Zrenjanin-Novi Sad tu će biti mnogo muka. Mnogo pre Ekspa ćemo ipak završiti, konačno ćemo biti dobro spojeni i sa Kovačicom, i Idvor i Opovo. To će mnogo značiti za sva ova mesta

Osmeh Srbije od 168 km biće urađen do 2026. godine, a potom je govorio o auto-putu Vožd Karađorđe.

- Radimo od Čibutkovice do Orašcu, deonica od 41 km. Cilj nam je da spojimo Lazarevac i lazarevačka mesta, da spojimo brzom saobraćajnicom sa Aranđelovcem. I Mladenovac će dobiti mnogo brži izlaz za Beograd - kazao je on.

On je rekao da će u naredne tri godine u lokane i regionalne puteve biti uloženo dodatnih 1,1 milijarda evra, mimo budžeta i putarina.

- Kada dovedete put do kuće čoveku, tada ste mu rešili najveće probleme. Što se železnice tiče, gotovo sve gradimo, kao da radimo sve novo. Mi sada gradimo 108. km najmodernije pruge Beograd-Subotica. I do kraja ove godine ćemo od Beograda do centra Subotice ići za sat i 12 minuta. To je prosto neverovatno - rekao je on.

Istakao je i da će pruga Niš-Brestovac biti rekonstruisana do 2027 godine, i rekao da će biti izgrađena pruga Zemun Polje-Aerodrom Nikola Tesla.

- Jedan od najvažnijih projekata je brza pruga Beograd-Niš, dužine 230 kilometara. Za sat i 40 minuta će se stizati do Niša, kakva god kola da imate nećete moći tako brzo da stignete do Niša. Verujem da to možemo da uradimo do 2028. godine - kazao je predsednik.

Vučić je rekao i da je u Vojvodini mnogo zastarelih pruga koje će morati da budu rekonstruisane, i da će mnogo biti ulagano i u vodni saobraćaj.

- Za godinu dana verujem ćemo završiti redovnu liniju od Apatina, i želimo da uključimo privatnike, smatram da i oni moraju da se uključe u sve to! Kao država, mi ćemo proširiti kapacitete luka Bogojevo, Prahovo, Sremska Mitrovica. Ovde imate i kartu projekta Zaplovi Srbijom, tu vidite marine, međunarodna pristaništa, za domaći kanalski saobraćaj, to je sve naš posao, moramo uraditi pre Expa - kaže on.

Proširuju se kapaciteti aerodroma u Srbiji - Ide i druga faza izgradnje aerodroma Rosulje u Kruševcu, barem da mogu mali avioni da sleću. Što se tiče infrastrukture u zdravstvu, UKC Srbije se radi u fazi 2. KCV će se raditi delimična rekonstrukcija, zatim UKC Kragujevac, potom Tiršova 2. Sa Tiršovom smo imali bezbroj problema, rušili su tendere jedni drugima, zatim GAK Narodni front, pogledajte kako će to sve moderno i lepo da izgleda. Zatim ćemo raditi na Institutu za ortopediju, pa i Onkološki centar koji je predlagala Dana Grujičić. Na tome i dalje nastavljamo razgovore - dodaje predsednik.

Vučić je saopštio da neće postojati ni jedna opština u Srbiji koja nema digitalni mamograf.

Neće postojati nijedna opština u Srbiji koja neće imati digitalni mamograf.

- Hoćemo da zaštitimo zdravlje naših majki, baka, svih! Svaka opština će imati, i to nije preskupo. Svaka okružna bolnica će imati magnetnu rezonancu. Užice mora dve da dobije, i to ćemo pod hitno da radimo - rekao je on.

Vučić kaže da će biti rađeno na memorijalnim centrima i muzejima.

- Muzej Nikole Tesle će biti jedno od najboljih mesta u koje će ljudi moći da dođu, i mislim da niko drugi u svetu neće to imati na takav način. Adaptacija Železničke stanice zatim, koja će biti Istorijski muzej. Odmah pored je zgrada Pošte, kojoj vraćamo staru divnu fasadu, i tu će biti dečiji muzej. Izgradnja nove scene NP u Nišu, potpuna obnova starog jezgra Sremskih Karlovaca... Muzej staklarstva u Paraćinu, to je samo deo projekata iz sfere kulture - kazao je predsednik.

On dodaje da u sport ulažemo mnogo, i da mu je ponekad žao i da misli da preterujemo.

- Ipak toliko ponosa donose našoj zemlji, da ćemo nastaviti da ulažemo. Ovako će izgledati stadion Čika Dača u Kragujevcu, potpuno će promeniti izgled Šumarica. Zatim Nacionalni odbojkaški centar, to završavamo u maju 2025. Zatim sporsta dvorana SD Radnički - kazao je Vučić.

Predsednik Srbije je najavio nastavak subvencionisanja kompanija koje imaju kvalitetne, dugoročne planove.

- Imamo 14 fabrika u cevi, verujem da će to doprineti daljoj industralijaziciji i novom zapošljavanju - istakao je predsednik koji pozvao domaće kompanije da prave dugoročne planove i naveo da će one uvek imati prednost.

Dodaje i da nije stručnjak za poljoprivredu, ali kaže da je u planu da se pomogne ljudima koji rade 365 dana u godini.

- To su pre svega stočari, i za njih će rasti subvencije najbrže. Govedari, svi koji proizvode mlečne proizvode. Mislim da to uliva sigurnost svima koji hoće da se bave tim teškim poslom. Ulagaćemo u dalje navodnjavanje, i ratarskih, povrtarskih i drugih kultura. Ulagaćemo i u vinogradarstvo, i svima želimo da pomognemo, grantovima i povoljnim kreditima - istakao je Vučić.

Kaže i da nas čekaju ogromni poslovi u energetici, i da će krenuti izgradnja reverzibilne HE Bistrica.

Ako je ne završimo, nećemo imati struje. To moramo što pre da uradimo. Sada završavamo TE Kostolac B3, zatim imamo velike projekte izgranje samobalansiranih solarnih elektrana. Ulagaćemo u energiju više nego ikada. Naftovod Srbija-Mađarska mora biti urađen do Ekspa

Naglasio ej neophodnos i bržeg rada na energetskoj sanaciji zgrada, kako je to urađeno u Pragu i Bratislavi.

- Što se rudarstva tiče, rekli su da smo ovo zakazali kako bih ja rekao da ćemo kopati litijum. Tu odluku može da donese samo Vlada, ja sam svoje mišljenje odavno rekao. Smatram da ne treba da podilazimo neznalicama, već da gledamo kako da se razvijamo. Kada bi Loznica imala 100 miliona veći budžet, mogli bi da bacaju pare po ulici. Neka ljudi razmisle, i neka Vlada razmisli - kazao je predsednik.

Govoreći o ekologiji, kaže da moramo izgraditi 1.108 km kanalizacione mere, i da nije zadovoljan dosadašnjim radom na tom pitanju.

- To mora da ide mnogo brže! To nije pitanje para, već nemamo kapacitete. Za održavanje fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, morali bismo strance da angažujemo. I što se tiče poboljšanja kvaliteta vazduha, mi radimo plastične cevi za gas, što će smanjiti zagađenje od uglja i drveta - istakao je Vučić.

Mali: Srbija će 2027. godine biti centar sveta

Ministar finansije Siniša Mali je rekao da su svi navedeni projekti potencijalni izvor rasta, i to sve do 2027. godine, upravo zbog toga što će te godine Srbija i Beograd biti centar sveta.

Mali je dodao da su u julu mesecu počeli pripremni radovi na infrastrukturi, da se grade nove petlje, kilometri bulevara i puteva.

- 1. decembra 2026. godine mi moramo da predamo ključeve. Konrektno, gradimćemo sajamski kompleks, zatim rezidencijalni kompleks sa 1.500 stanova, akvatik centar i Nacionalni stadion - rekao je Mali.

On kaže da očekujemo tri miliona posetilaca u Srbiji, i da će Nacionalni stadion biti pravo remek delo.

- Imaće čak 52.000 sedišta, radimo ga po svim standardima UEFA. Biće gotov do kraja 2026. godine. Gradimo i 1.500 stanova, a posle Ekspa videćemo da li ćemo ih prodavati ili ćemo ponuditi određenim kategorijama. Gradimo i Akvatik centar, novi centar vodenih sportova. I konačno povezujemo centar grada, Prokop, preko Zemun Polja sa Ekspom, i nastavljamo dalje do Obrenovca. To je nekih 18 km pruge - kaže ,ministar.

Ministar Mali kaže da su u pitanju ogroman prostor i ogromni projekti, i da novi grad koji tamo niče dobija svoje prve obrise.

- Ono što je meni važno je to što ovaj veliki projekat gura nove investicije. Radimo i na velikom istorijskom projektu, to je Beogradski metro. Prve dve linije biće gotove do 2030. godine. Prokop smo otvorili, konačno je Beograd dobio glavnu železničku stanicu. Ipak, radovi se i dalje nastavljaju, tamo se gradi veliki poslovni park. U jednoj od tih zgrada biće i Beogradska berza i komisija za hartije od vrednosti - istakao je on.

Kazao je i da će Beograd dobiti i novu železničku stanicu na Novom Beogradu.

- To je veliki infrastrukturni projekat koji će pojačati mobilnost. Sve mora da bude spremno za milione posetilaca koji stižu. Gradimo i novi tunel kod Ekonomskog fakulteta, to će biti nastavak velikog novog mosta koji gradimo u Beogradu. Taj most će biti gotov do 2027. godine. I moram da pomenem Beograd na vodi, projekat u koji je malo ko verovao, ali smo i taj san dosanjali - rekao je Mali.

Ministar Mali je istakao da će Hala 1 Beogradskog sajma biti jedan od najvećih kulturnih centara.

I da se vratim na početak, Ekspo je najveći razvojni potencijal naše zemlje u narednom periodu. Ako budemo posvećeni, sve ćemo ovo uspeti da realizujemo

Predsednik Srbije je nakon izlaganja Siniše Malog nastavio sa predstavljanjem plana "SRBIJA 2027".

- Za EXPO će nam biti potrebne desetine hiljada volonetera. Moramo da nastavimo da radimo na decentralizaiji Srbije - dodao je Vučić.

- Pokušaćemo da ujedinimo celu Srbiju, i zato izdvajamo veliki novac, recimo za salaše u Vojvodini, za etno sela i etno kuće... A gradićemo i stvari koje ljudi nisu očekivali. Videćete potpuno novo Lebane, potpuno novi Kablar, novu Staru planinu - kazao je on.

Vučić je najavio i izgradnju sportske dvorane na Staroj planini, koja će biti završena 2026. godine. Vrednost ovog investicionog projekta je 470 miliona dinara.

Predsednik je prikazao kako će izgledati Skywalk u Ovčarsko-kablarskoj klisuri.

- Mi ćemo pokazati kako izgleda Ovčarsko kablarska klisura, jedan biser, veličanstveno mesto. Ana je bila ta koja je ovo izgurala, ja sam ovo samo prihvatio, nije bilo smisla da se opirem. Bićete ponosni kada odete tamo, izgledaće čudesno - kazao je Vučić.

On je potom govorio o razvoju Lebana i Caričinog grada, i kaže da se lično zalagao za to.

- Kompletno Lebane će biti izmenjeno, ljudima će biti potpuno promenjen život. U istom tom Lebanu radimo rekonstrukciju Sijarinske banje. To će biti prelepo, turistički mnogo važno. Ovo je i put preko Radan planine, što su ljudi tražili od 1945. godine, nikada ga niko nije izgradio, mi sada to radimo - kaže predsednik.

Vučić ističe da će biti promenjena slika juga Srbije, i da taj kraj naše zemlje ima ogromnu perspektivu.

- Ovde vidite most pasarelu do tvrđave Maglič, Edukativno-ekološki park u Svilajncu, biciklističkih staza od Velikog Gradišta do Golupca, pa gondole Zlatibor-Pribojska banja. Gradimo i gondolu Goč-Vrnjačka banja. To će biti prava atrakcija, dovešćemo i privatni sektor i poznate sportiste da investiraju tu - otkrio je on.

Vučić kaže da će se mnogo ulagati u seoski turizam, i da će svi salaši dobiti velike podsticaje.

- Govorimo i o banjama, želimo da se sve obnove, da budu veliki izvori prihoda. To je naše veliko bogatstvo. Moramo da uradimo i Bujanovačku i Nišku banju. Banja Rusanda, u nju niko nije želeo da ulaže novac, ali to mora biti urađeno što pre - kazao je predsednik.

Kaže i da se država stara za sve građane, posebno za one na KiM, i da će uraditi sve kako bi ljudi imali krov nad glavom.

- Postavićemo cilj da ni jedna srpska porodica na KiM ne bude bez krova nad glavom - dodao je predsednik Srbije.

Ovo su neverovatne stvari. Ako ovo svi zajedno završimo, pozivam sve da nam pomognu, da ovo bude naših ruku delo, naših generacija delo. Da budemo ponosni na našu zemlju, a samo jednu zemlju imamo. Ovo nema veze sa politikom. Bolji, veći i ambiciozniji plan ne možemo da zamislimo, a siguran sam da ćemo ga završiti

17.25 - Brojni ministri su već stigli u Palatu Srbija.

Plan "Skok u budučnost - Srbija 2027" predviđa šest prioriteta: podizanje životnog standarda građana, ubrzanu modernizaciju zemlje, razvoj infrastrukture, zatim industrijalizaciju, poljoprivredu i životnu sredinu, pod pet integralni razvoj i "Ekspo 2027".

- Srbija 2027, vodimo vas u budućnost i predstavljamo sliku naše zemlje nakon 15 godina promena. Kako ćemo dalje povećavati životni standard građana, unaprediti obrazovanje i infrastrukturu, podstaći industriju, energetiku i ekologiju. Razviti turizam i ugostiti svet na "Ekspu 2027". Ponosni na naša dostignuća, predstavljamo plan, viziju i gradimo još jaču Srbiju. Srbija 2027. skok u budućnost. Subota, 20. januara, u 18 uživo iz Palate "Srbija" - navodi se u video-snimku koji je juče postavio predsednik na Instagramu u kome su predstavljeni prioriteti plana.

