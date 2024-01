ZA PRVO DETE 500.000, ZA DRUGO 600.000 DINARA! Vučić objavio i kada počinje primena ove odluke: Za majke sa više dece i POSEBNE NAGRADE

Predsednik Srbije Aleksandar VUčić rekao je da će roditelji od države za prvorođeno dete dobijati 500.000 dinara, za drugo dete 600.000 dinara

Do sada smo izdvajali za prvorođeno dete 378.000, a od sada će se za prvorođeno dete dobijati 500.000 dinara od države.

- Za drugo će biti podrška 600.000 dinara od države! To je ogromna razlika u odnosu na protekli period. Posebne nagrade će biti obezbeđene za one koji, poput gospođe Filić imaju mnogo dece. To su ljudi koji razmišljaju o budućnosti naše države. Na ovome moramo da radimo da bi Srbija postojala. Sve ono što radimo neće vredeti ništa ako ne budemo imali dece - kazao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da će primena ove doluke početi u 2024. godine - od marta ili aprila.

