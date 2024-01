Begović: U okviru plana 'SRBIJA 2027' u izgradnju BIO4 kampusa 450 miliona evra se ulaže

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović istakla je da se mladima i talentima mora omogućiti da rade bolje u odnosu na druge zemlje u svetu.

Govoreći o planu "Srbija 2027", Begović je istakla da je ovo najveće ulaganje u mlade ikada u našoj zemlji.

- 450 miliona evra se ulaže u izgradnju BIO4 kampusa. Tu će raditi naši najbolji istraživači, profesori, naši talenti i naše kompanije. To će dovesti do dostupnosti modernih lekova, terapija, efikasnije poljoprivrede i zdravije životne sredine. To će omogućiti i da sprečimo odlazak naših najboljih i najpametnijih. Da naši mladi postanu aktivni učesnici u građenju bolje budućnosti Srbije - kazala je ona.

