Srbija ima jasan plan i program! Arno Gujon: Natalitet je suština svega, a porodica stub svake države

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon poručuje da je natalitet suština svega.

- Ako nema naroda, čemu država? Natalitet znači rađanje beba. To je u direktnoj vezi sa ekonomskim rastom koji smanjuje odlazak mladih budućih roditelja u inostranstvo i povećava povratak porodica iz naše dijaspore u Srbiju; sa očuvanjem tradicionalnih vrednosti, jer porodica je stub svake zajednice/države koja se demografski razvija i naravno, sa očuvanjem mira bez kojeg ništa od gore navedenog ne bi bilo moguće. Srbija ima jasan plan i program kako da zajedno to ostvarimo do 2027! - napisao je Gujon na društvenoj mreži X.

Наталитет је суштина свега. Ако нема народа, чему држава? Наталитет значи рађање беба. То је у директној вези са економским растом који смањује одлазак младих будућих родитеља у иностранство и повећава повратак породица из наше дијаспоре у Србију; са очувањем традиционалних… pic.twitter.com/rdWA1ybjzd — Arno Gujon (@ArnoGujon) 21. јануар 2024.

Autor: