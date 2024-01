'TO JE VAŽNA VEST' VUČIĆ: Od 1. marta bi na snagu trebalo da stupi potpuno SLOBODNO TRŽIŠTE RADA u zemljama Zapadnog Balkana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Skoplju gde je učestvovao na skupu „Zapadni Balkan i EU“ i prisustvovao sastanku lidera o Planu rasta za Zapadni Balkan u Skoplju, nakon čega se obratio medijima.

Vučić je rekao da se u 14 sati potpisuju dva važna protokola.

- Imali smo nekoliko stvari za koje mislim da su važne, ovde bude i nekoliko neprijatnih detalja, ali ne želim o tome... U 14 sati se potpisuju dva protokola koje smo mesecima čekali, a reč je o stupanju na snagu potpuno slobodnog tržišta rada - Srbija, Albanija i Severna Makedonija, a to je za nas važno zbog prevazilaženja problema s radnom snagom što znači da je to reč o 11 miliona stanovnika kad dodate broj stanovnika Albanije i Severne Makedonije - kazao je Vučić i dodao:

Posle sinoćnjeg sastanka s liderima Zapadnog Balkana imali smo susret sa O Brajanom i večeru kojoj su prisustvovali svi - i Kurti i Rama, predstavnika Albanaca iz Severne Makedonije Alji Ahmeti...

Predsednik Vučić je istakao da su za nas jako važne zelene linije za naše kamione.

- Ukoliko budemo uspeli da do aprila uskladimo legislativu, da do kraja marta izglasamo važne zakone, to prvo raspoređivanje novca moglo bi da bude već u maju ili početkom juna, pre njihovih izbora koji se održavaju 9. juna. Ono što je za nas još važnije jesu zelene linije za naše kamione, to bi smanjilo naše operativne troškove sa EU, o tome ćemo sa Hrvatskom i Mađarskom - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da nemamo potrebe da se zadužujemo.

- Mi u ovom trenutku imamo gotovo 4,5 milijarde, likvidniji smo od mnogih zemalja EU, i nemamo potrebu za izlazak na finansija tržišta ili zaduživanjem. Nivo javnog duga je na nivou od 52 odsto, što je jako dobro kontrolisano - kaže Vučić.

Kaže da je svetska stopa rasta, prema podacima iz Svetske banke, najlošija ove godine, uz "kovid" godinu i 2023.

Pitanja novinara

O formiranju nove Vlade - Nadam se da će biti formirana do 15. marta, a Skupština pre Sretenja 10, 11, 12 februar, poslednji dan. Od 1. očekujte konstitutivnu sednicu. Žuri nam se, za koji dan pobadamo šipove za EXPO - kazao je Vučić dodajući da će naša nacionalna lepotica - nacionalni stadion biti lepši od skoro svih.

Izbori

Odgovarajući na pitanje o izborima, Vučić kaže da je Srbija je suverena zemlja i kako kaže, ovo su bili najčistiji izbori sa najmanje prigovora, žalbi.

- Nisam zaintesresovan da budem babica i bejbisiterka za one koji gube izbore 11 godina. O unapređenju izbornog procesa uvek sam spreman da o tome razgovaram i to sagledam. Nemojte da unižavate svoju zemlju, Srbija je nezavisna i suverena zemlja - istakao je Vučić.

- Nekima je smetao Otvoreni Balkan, zbog toga što oni nisu upravljali volanom. Otovreni Balkan je inicijativa ljudi sa Balkana. Sami smo seli i dogovorili se, nije nas neko postavio na sto i naredio kako treba da izgleda. Uvek ćemo biti u Berlinskom procesu i saslušati svaku stvar - naveo je Vučić.

O ukidanju dinara na KiM

Razgovarao sam sa O’Brajanom i o tome i narednih dana nastavljamo konsultacije, rekao je Vučić dodavši da bi želeo da dođe na Kosmet da razgovara s našim narodom.

Predsednik Vučić je podsetio i ko zaustavlja sve važne sporazume u CEFTA, a onda ponovio i reči O’Brajena koji je sinoć rekao da ko zaustavlja druge u stvari zaustavlja sebe.

Litijum

Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je istakao da je litijum belo zlato i da se njegovo mišljenje ne menja.

- Ja želim uspešnu Srbiju, da Srbija raste brže od drugih. Ako ćete da me kaznite što želim napredak Srbiji, pa ja sam ovo isto govorio u kampanji - kazao je Vučić i dodao da prethodna Vlada nije mogla da izdrži pritiske.

Kako je rekao, da se on pita sutra bi počeli i to po nemački standardima.