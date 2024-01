Vulin ambasadorima Nemačke i Francuske: Da bi umesto Srba ambasadori izabrali vladu, moraće da sačekaju da postanemo njihova kolonija

Ambasadori Nemčke i Francuske su nam poručili da je mesto Srbije u Evropskoj uniji „rezervisano". Jedini problem je što reč ambasadora i cele Evropske unije vredi koliko i njihov potpis na Briselskom sporazumu, rekao je osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin reagujući na izjavu ambasadora Nemačke i Francuske u Srbiji.

- Kako se sporazum poštuje, tako se poštuje i njihova reč. Lagali tada, lažu i sada, ali govore istinu kada kažu da bi da odrede ko je vlast u Srbiji i ne kriju da imaju favorite. Lepo je to, ali da bi umesto Srba ambasadori izabrali vladu, moraće da sačekaju da postanemo njihova kolonija ili bar da nas NATO okupira. I još po jednom pitanju ambasadori su rekli istinu, za njih je mera svih stvari da uvedemo sankcije Rusiji. Ako već nisu mogli da bombarduju Rusiju neka bombardovana Srbija udari na Rusiju, a za uzvrat će Srbiji biti dopušteno da prizna Kosovo - kazao je Vulin i dodao:

- Sigurno u toj Evropskoj uniji ima neko ko je normalan i ko zna da Srbija neće izdati vekove bratstva sa Rusijom, a neće izdati ni sebe priznajući Kosovo i prihvatajući to kao divnu priliku da svojom izdajom opravda NATO bombardovanje. Sigurno ima neko normalan u EU ko zna da se to ne traži od suverene i slobodne zemlje, ali ti normalni izgleda ne mogu da dođu do prilike da govore.