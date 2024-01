Palma: Izbori u Srbiji su bili pošteni, KO GUBI IMA PRAVO DA SE LJUTI, ALI NEMA PRAVO KAO OPOZICIJA DA LAŽE CEO SVET

- Kada nemate šta da pričate i kada ne znate, kao opozicija u Srbiji, šta vam je program, onda vam uvek nešto smeta i neko drugi vam je kriv - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma gostujući na TV Informer i dodao:

Kao u fudbalu, kada neko izgubi kriv mu je sudija. Ja sam ceo život u sportu i kada moj takmičar izgubi nije mu kriv sudija, nego spremaj se za narednu borbu i probaj da pobediš. Izbori u Srbiji su bili pošteni, onaj ko gubi ima pravo da se ljuti, ali nema pravo da laže ceo cvet i piše pisma u inostranstvo kako su izbori pokradeni. To je laž. Međutim, zbog tih njihovih laži, neko bi mogao da kaže da je u Srbiji nestabilna situacija i da se zaustave investitori i ulaganja u našoj zemlji i otvaranje novih radnih mesta. Ali ta njihova priča je provaljena. Ja sam dugo u politici, ali ovako nešto nije viđeno. Nije ovo ni lex specijalis 1997. ni 2000. godina. Ovo je klasična borba opozicije za vlast. Tih deset opzicionih lidera su svi zašli iz jedne stranke. A već su bili na vlasti i nafatirali se. I sad taj koji se nafatirao Đilas, hoće ponovo da puni svoje džakove preko nezadovoljnih građana

- Ja sam siguran da država Srbija neće dozvoliti da se lomi, krši, da se tuku ljudi, kao što su do sada radili ovi iz opozicije. Setite se da je njih četvoro blokiralo autoput u Beogradu. Gde to ima ? I tih četvoro sa srpskom zastavom. Sram vas bre bilo, brukate Srbiju. Izbori su bili pošteni, u februaru će, kao što je rekao predsednik Vučić, biti konstituisana Skupština Srbije, u martu Vlada Srbije i to je narodna volja - istakao je Marković.

SIGURAN SAM DA ĆE DEO OPOZICIONIH ODBORNIKA U BEOGRADU NAPUSTITI TE LISTE

- Siguran sam da će deo opozciionih odbornika , koji su bli na listama za izbore za Skupštinu grada Beograda, napustiti te liste i te partije, kada su videli šta se radi, jer su bili u zabludi. Svi vide da je priča o izbornoj krađi i fantomskim biračima laž. Ti iz opozicije kada su izbrojali glasove i videli da ne mogu da formiraju vlast krenuli su u tu lažnu priču. Kada deo tih njihovh odbornika napusti te liste i te njihove partije, to nije zlouptreba narodne volje. Čovek ima pravo da bude u zabludi, ali sada i građani Beograda kada vide šta rade ovi iz opozicije kažu „jel to budućnost, jel to bolje sutra“. I siguran sam da će deo tih opozcionih odbornika podržati razvoj Beograda, kao i EXPO 2027. - ocenio je predsednik Jedinstvene Srbije.

