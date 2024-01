'NE MOGU DA GA POBEDE NIKAD I NIGDE!' Orlić za Pink: Napadi na Vučića uvek dolaze iz iste kuhinje (VIDEO)

Predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić izjavio je danas da napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića uvek dolaze iz "iste kuhinje".

- To su insinuacije o porodici predsednika, pre svega bratu i sinu. Reč je o Šolakovim medijima. Dakle, kako u Srbiji, tako i u regionu, uvek to iz iste kuhinje dolazi. I ta bespoštedna kampanja mržnje i besa, tajkuna i lopova iz bivšeg režima je jedini njihov odgovor na program 'Skok u budućnost' predsednika Aleksandra Vučića i naše države - rekao je Orlić za Pink.

Kako je naveo, pošto je završena priča o izbornoj krađi i fantomskim biračima, oni koji napadaju predsednika su jedino u stanju da ponude mržnju, bes, frustraciju na jednog čoveka i na njegovu porodicu - kao alternativu programu razvoja države u narednih pet godina.

- Zašto? Zato što ne samo da ne mogu da ga pobede nikada i nigde. Videli ste, nema tih izbora na kojima oni mogu da pobede Aleksandra Vučića. Nisu u stanju, ni danas, da formulišu bilo kakvu politiku, bilo kakav program. Sve što umeju da kažu, to je ovo. I tako je uvek - istakao je Orlić.

Prema njegovim rečima, čak i tekstovi objavljeni u crnogorskim medijima dolaze sa istog mesta.

- A tu su oni standardni trikovi - 'znate, nismo to objavili mi, nego smo mi to od nekoga preuzeli'. A taj od koga ste preuzeli, taj je isto vaš. Odnosno, svi radite za istog gazdu, isti vam je vlasnik, to je United Media. I sad mi svi treba da se pravimo glupi, da nemamo pojma o čemu se radi. Naravno, da znamo o čemu se radi. I nije slučajno što ste ponovo uzeli da prepisujete od Milovana Brkića - rekao je Orlić.

Govoreći o opoziciji, Orlić je naveo da nema logike u njihovim pričama da najpre neće prihvatiti mandate, a da će ih potom ipak prihvatiti i opstruirati rad institucija.

- Uzeće oni lepo sve te pare, jer to je najvažnije. Mogu da se pretvaraju da su uzeli da štrajkuju, ali kad se dođe do para, onda je sve u redu. I naravno da će da priznaju na taj način rezultate izbora - izjavio je Orlić.

Kako je naveo, nije na izborima sporna priča o 700-800 glasova, niti o sedam-osam hiljada glasova, već je reč o tome da su izbori izgubljeni razlikom od 900 hiljada.

- Oni se nikad nisu zapitali, je li možda je nešto u tebi? Jel moguće da ti svaki put budeš poražen na izborima i da se nikada ne zapitaš da li ja nešto radim pogrešno? Ne. Kriv je Vučić, jer ne možemo da ga pobedimo. Sram te bilo Vučiću, što ne možete pobediti. Kriv je narod što neće da glasa za nas - rekao je Orlić.