Božić: Evo dokaza - crno na belo! Srbija ne sme da stane oduvala opoziciju

Sandra Božić, član Predsedništva Srpske napredne stranke objavila je na društvenoj mreži X demantovala je Stefana Šenaka koji je na N1 televiziji da je na svim biračkim mestima gde je bilo posmatrača pobedila opozcija.

"Evo dokaza - crno na belo! Otvorena laž gospodina @stephanschennach , koji je juče za Šolakov N1 rekao da je na svim biračkim mestima gde je bilo posmatrača pobedila opozcija.

Rezultati sa biračkog mesta 58, Sremska Mitrovica, na kome je Šenah bio prisutan kao posmatrač, čovek potpisao zapisnik! Nema primedbe! Srbija ne sme da stane oduvala opoziciju!

Kome više verujete - Đilasu, Šenahu i N1 ili svojim očima?!

Kao što nas Šolak-Đilas koalicija ubeđuje da je plata od 330 evra veća od 830 evra, kao što nas ubeđuju da je bolje imati 500.000 manje zaposlenih tako nas sada, zajedno sa partnerima iz inostranstva,ubeđuju da je 88 glasova više od 665 glasova???

Nema kraja vređanju inteligencije građana Srbije!!!", napisala je Božić pored fotografije koje dokazuju da Šenah ne govori istinu.

Here is the proof in black and white! An open lie from Mr. @stefanschennach who claimed yesterday on Šolak's N1 that the opposition won in every polling station where there were observers present.



Here are the results from polling station number 58, Sremska Mitrovica, where… pic.twitter.com/0FHSVaDjlS