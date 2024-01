'OČIGLEDNO JE STIGLA NAREDBA - IZ SVIH ORUŽJA PO VUČIĆEVOJ PORODICI!' Brnabić: Taktika im je jasna i providna (FOTO)

Premijerka Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži "X" (bivši Tviter), a povod su novi napadi na porodicu predsednika Aleksandra Vučića.

- Očigledno da je stigla naredba - iz svih oružja po porodici Vučić. Juče Šolakovi mediji iz regiona, danas iz Srbije, sutra - videćemo (koje sve medije i druge mehanizme će iskoristiti i koga će iz porodice besomučno targetirati). Taktika toliko jasna i providna da i najveći mrzitelji to uočavaju. To je, nažalost, ne čini ni manje opasnom, ni lakšom po porodicu Vučić. Oni, a pre svega Aleksandar, će, ponovo, morati kroz sve to da prođu, i sve to da prežive, i da nastave dalje, da nastave da se bore. I sve to, samo zato što ne mogu da ga pobede na izborima, u političkoj borbi. Rezultati koje su imali tokom svoje decenijske vlasti mere se stotinama hiljada izgubljenih radnih mesta, a ni danas ne nude ništa osim mržnje. Bez obzira na sve to, vlast žele po svaku cenu. Na kraju, postoji samo jedna stvar koja je važna: kada pričate sa ljudima, putujete po Srbiji, pa i regionu, jasno vam je koliko ljudi vole i cene i Aleksandra i sve ostale iz porodice Vučić i koliko su uz njih. To nikakav Šolak i nikakav Đilas, sa svim svojim novcem, ne mogu da promene - naglasila je premijerka.