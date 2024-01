Krkobabić: Socijalna garantovana penzija kao 'narodna nadoknada'

„Socijalna garantovana penzija” je narodna nadoknada u skladu sa programom Skok u budućnost – Srbija EKSPO 2027, saopštio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i dodao da će resorno ministarstvo u narednom periodu započeti prikupljanje podataka o potencijalnim korisnicima socijalne garantovane penzije .

„Ta socijalna garantovana penzija, koja se isplaćuje u oko 100 zemalja na svetu, treba da bude jedna vrsta narodne nadoknade za odricanja, trpeljivost i povređeno dostojanstvo jednog broja ljudi koji nikada neće ostvariti penziju, a ceo život su marljivo radili”, istakao je ministar Krkobabić, preneli su mediji.

Dodao je da je to u skladu i s novoproklamovanim programom predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Skok u budućnost - Srbija EKSPO 2027”, gde je posebno apostrofirana čvrsta rešenost da se iskoreni siromaštvo, pogotovo u ruralnim delovima.

„Sve to me ohrabruje da je socijalna garantovana penzija, odnosno narodna nadoknada, sada sasvim izvesna i nešto na šta ljudi mogu da računaju u narednom periodu. A, sve to je u skladu s novom preraspodelom narodnih para, za šta se zalažem kao predsednik PUPS-a - Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije”, izjavio je Krkobabić.

Istakao je i da će mininistarstvo za brigu o selu u narednom periodu započeti prikupljanje podataka o potencijalnim korisnicima socijalne garantovane penzije - narodne nadoknade kao polazište za definisanje odgovarajućih zakonskih rešenja.