Vučić u Vranju: Nemamo jedan Leskovac i jedno Vranje u Srbiji, moramo da razmišljamo o svim drugim mestima i gradovima u Srbiji (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je danas Vranju kde će proveriti kako protiču radovi na rekonstrukciji bolnice u Vranju.

Sa predsednikom je i ministarka zdravlja dr Danica Grujičić i ministar za javna ulaganja Marko Blagojević.

"Stvarno je kao nebo i zemlja. Za četiri meseca da bude gotovo, i još 4 miliona za dečije odeljenje - rekao je predsednik tokom obilaska.

"Šta da uradimo da imamo više dece", upitao je predsednik zaposlene na odeljenju ginekologije, a jedna od njih rekla je su potrebna nova radna mesta.

Vučić je najavio dalja ulaganja u zdravstvo.

"Imam maksimalno poverenje u naše lekare, medicinske sestre, babice, a uvek postoje i oni drugi. Znam koliko rada, energije i truda zahteva vaš posao. Ovo mi lepo izgleda. Kada su se Danilo i Milica rađali bio sam ispred bolnice, bio sam u Kazahstanu kad mi se Vukan rodio. Ovde su uslovi lepši sada nego što su u Beogradu. Dužnost mi je da kažem za Niš. U Nišu imamo dve mogućnosti, dve škole mišljenja. Ili ćemo da gradimo novo porodilište ili rekonstruišemo staro. Poslaćemo eksperte iz Beograda da vidimo šta je bolje da radimo. Beograd, Niš, Kragujevac, da sredimo, Vranje i Leskovac imaće bolje uslove. Svuda ćemo sve novo da napravimo, sve da probamo da sredimo do 2027. godine", rekoa je Vučić.

"Vodimo pregovore sa velikim nemačkim investitorom, treba da bude ogromna, do sada najveća u Vranju više od 200 miliona evra i da zaposli oko 1.200 radnika. To je nemačka kompanija koja dugo ostaje. Borimo se za svakog investitora", rekao je predsednik.

Predsednik je govorio o stopi fertilita koji je deo programa do 2027. godine i kaže da je situacija u regionu gora. Kod nas je veoma loša stopa fertiliteta, a kod drugih užasna, oni su još gori od nas. Moramo da dignemo stopu fertiliteta na 1,75 pa da postavljamo nove ciljeve. To nije pitanje samo novca, to je pitanje svesti, savesti, razumevanja i sve što gradimo moramo da ostavimo nekom iza nas.

"Pokušaćemo da napravimo ono što smo pričali, da život ne umire sa nama", rekao je predsednik.

"Sve što gradimo moramo da ostanemo nekom iza nas. Ovo porodilište završavamo u maju, još 4 miliona nam treba. To će biti jedno od najmodernijih porodilišta u Vranju. Godišnje 1.249 beba kad bi ih bilo 1.600-1.700 u Vranju, spas bi bio. Tu nam dolaze i majke i Kosovskog Pomoravlja. Sutra idemo u Skoplje na Svetosavsku akademiju. Smislili su divan program, a pred kraj će ići pesma "Veseli se srpski rode". Mi se od 1945. uvek skrivamo i krijemo a nema razloga za to. Iako nemam sluha, pevaću ovu pesmu u inat onima koji je ne vole" kaže Vučić.

"U dva okruga imate potpuno nove bolnice i u Jablaničkom i Pčinjskom. Pogledajte kako ovo izgleda", rekao je Vučić i dodaje da u Vranje dolaze ljudi i iz Kosovskog Pomoravlja.

Predsednik je zatim najavio i renoviranje sportske hale i istakao je da je uvek problem kako pronaći novac za ovakve investicije, a zatim i građevinske dozvole.

"Sad ide nova bolnica u Loznici i Kikindi. To je sve stalo 1984., ostale su betonske konstrukcije. U Vrnjaskoj Banji smo sad našli investitora. Posle 50 godina ovde nije bilo ginekologije", rekao je Vučić.

O novim aparatima

"Stiže ovde i magentna rezonanca, samo postoji neki tehnički uslov. Ništa od opreme im neće nedostajati", dodao je Vučić.

"Obnovićemo tri škole u Bujanovcu, jednu pohađuju Albanci, dve Srbi. Ovo je naša zemlja i ne pravimo razliku po tom pitanju. Albanci iz Bujanovca i Preševa dolaze u ovu bolnicu", rekao je predsednik.

"U parama, mi smo do sada, računajte da će da košta sa svim do kraja, oko 26, 27 miliona evra, samo za Vranje, za bolnicu. U Leskovcu je više. To će na kraju da ispadne više, to su ogromne pare. Nemamo jedan Leskovac i jedno Vranje u Srbiji, moramo da razmišljamo o svim drugim mestima i gradovima u Srbiji. Vranje, Leskovac, Prokuplje, 300 godina da štete, a ne mogu jer imaju deficit, da država ne ulaže, ono što se zaradi u drugim delovima, nikad ne bi izgradili ništa", rako je Vučić i dodao:

"Moramo da im pomognemo, da se i Pčinjski okrug podiže, da kada dođu nove fabrike, da sami izdvajaju novac. KC u Nišu nismo slučajno prvi završili, pa ide bolnica u Pirotu, pa šta ćemo oko bolnice u Nišu. Za to treba ogromna infrastruktura. 2023. godine, potrošili smo 4,4 milijarde evra, to je više od budžeta Republike Srpske i Crne Gore zajedno. Zadovoljan sam što je to tako. Ovo je ono što menja ljude i odnos građana. Sve na jugu, od velikih projekata za bolnice, završavamo do kraja godine", najavio je Vučić.

"U narednih mesec dana će ekipa ministarstva obići sva porodilišta i uraditi procenu gde je najhitnije da se radi. Sve ove godine išle su rekonstrukcije. Ne zaboravite na opremu sada imamo tri puta više i tek nameravamo da nabavljamo. Digitalizacija je ekstremno važna, nadam se da od 1. januara sledeće godine imamo e-karton", dodala je ministraka zdravlja Danica Grujičić.

"Daćemo 75 miliona ćemo da damo samo za Novi Pazar a imamo još puno gradova, to su velika ulaganja samo za zdravstvo", dodao je Vučić.

Mnogo smo novca ulažili u Vranje i okolinu i mislim da ćemo da imamo još sange da idemo i na rekonstrukciju sportske hala, a imamo i školu Dositej Obradović, rekao je Vučić.

Pitanja novinara

O uklanjanju srpskih simbola na Kosovu i Metohiji i dešavanjima u Leposaviću Vučić je rekao da je to siledžijska politika.

"Trpeo je naš narod i gore, ali samo polako, što se nas tiče mi ćemo da budemo uz svoj narod i da damo sve od sebe da sačuvamo svoj narod", kaže Vučić.

Samo hoću da svim ljudima u Srbiji jasno stavim do znaja kada od nekih političara nešto čuju samo da provere njihovu pozadinu i ko stoji iza njih.

"Lako je kritikovati. Zašto niko od njih nešto nije uradio, i zato ćemo uskoro na sajtu Vlade uskoro imati šta smo uradili, a šta obećali", rekao je Vučić.

Na pitanje novinara N1 televizijeo postizbornoj kolaiciji u Beogradu Vučić je odgovorio da se ne bavi lokalnim izborim.

On je dodao da je Beograd veoma važan i dodao da se protiv njih vodi velika kampanja, naročito na N1 televiziji.

On je rekao da ne želi da da dođe da gostuje na tu televiziju koja za njega kaže da je Adolf Hitler i na televiziji na kojoj se predsedniku Srbije opsuje majka. On je rekao da novinari tih televizija i urednici optužuju predsednika za Jovanjicu i da ništa od toga nije dokazano.

Obilazak manastira

Na putu ka Vranju predsednik je posetio manastir Svetog velikomučenika Pantelejmona u selu Lepčince, u blizini Vranja.