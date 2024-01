Prof. dr Rastislav Stojsavljević: BIĆE VUČEVIĆ PREMIJER USPEŠNE SRBIJE

Rastislav Stojsavljević je vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, profesor geopolitike u Karlovačkoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima. Po zanimanju je doktor geonauka i master istoričar.

Uža specijalnost su mu geopolitika i istorija i političke prilike Sjedinjenih američkih država. Boravio je kao gostujući profesor na univerzitetima u Španiji, Poljskoj, Rumuniji i Češkoj. Autor je preko 90 naučnih radova i saopštenja na naučnim konferencijama širom Evrope i SAD. Autor je jednog univerzitetskog udžbenika i jedne naučne monografije.

Magaazin Poredak objavio je intervju sa prof. dr Rastislavom Stojsavljevićem koji prenosimo u celosti.

Kako sagledavate političku i geopolitiku situaciju Srbije i srpskog sveta i kako predviđate da će se odvijati 2024 godina?

- Situacija u regionu će biti napeta zbog tenzija u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji. Mogu se očekivati još jači pritisci na Srbiju na sve veća popuštanja u odnosima sa privremenim vlastima u Prištini. Politika neutralnosti i neuvođenje sankcija Ruskoj Federaciji uticaće da Srbija bude diplomatska meta zamalja političkog Zapada. Očekuje se veća saradnja sa NR Kinom kroz implementaciju sporazuma o trgovini potpisanog prošle godine. Očekuje se veća saradnja i sa državama Bliskog Istoka.

Kako predviđate izbore u Americi i kako će to uticati na Srbiju?

- Novembarski izbori u SAD će uticati na čitav svet, ali na druge regione mnogo više nego na Srbiju. Moramo biti svesni činjenice da Bajdenova administracija nije pritiskala Srbiju ništa više nego što bi bilo ko drugi da sedi u Beloj kući po pitanju Kosova i Metohije. Na priznanju tzv. Kosova od strane Srbije više insistiraju vodeće države Evropske unije, pre svega Nemačka i Francuska, ali i Ujedinjeno Kraljevstvo. Takođe, američku administraciju ne interesuje mnogo da li će Srbija uvesti sankcije Ruskoj Federacije. Glavni pritisci za to će dolaziti iz Berlina, Brisela, Pariza i Londona. U slučaju dolaska na vlast Donalda Trampa, možda se mogu očekivati nešto blaži američki tonovi u spoljnjoj diplomatiji i veća primena Monroove doktrine. Kako trenutno stoje stvari, Bajden je favorit da osvoji svoj drugi mandat. Tramp nema velike šanse na izborima u novembru. Izvesno je da će Demokratska partija osvojiti većinu mesta u Predstavničkom domu, a postoji mogućnost da se to desi i u Senatu. Time bi se formirala tzv. „plava vertikala“ što bi dodatno ojačalo Bajdenovu administraciju. Sa druge strane suđenja Donaldu Trampu podižu popularnost, ali u okviru svoje partije. To nije slučaj sa neodlučnim biračima čiji glasovi odlučuju izbore.

Radite sa mladim ljudima, predajete studentima, kako ocenjujete današnju omladinu u kontekstu nacionalnog potencijala?

- Današnji mladi ljudi, u srednjim školama i na fakultetu nisu optrećeni ratnim dešavanjima iz 1990-ih godina ili ekonomskim i ideološkim previranjima prve decenije XXI veka. Iz tog razloga imaju jasnu i čistiju sliku o patriotizmu i ljubavi prema Srbiji i srpskom narodu. Prema SFRJ i komunizmu imaju neutralan ili negativan stav. To je dobra osnova da se u kontaktu sa njima razvijaju lepe nacionalne ideje, gaji kultura sećanja i čuva duh predaka. Budućnost je svetla.

Denacifikacija Ukrajine je politički i ekonomski iscrpila Evropsku Uniju i najmoćnije države unije. Da li mislite da je to jedan od ključnih ciljeva kako RF tako i SAD?

- Ovaj rat finansijski odgovara i Rusiji i SAD. Osim Ukrajine najveći gubitnik je Evropska unija. Naravno, nisu se obistinile ruske prognoze da će Evropska unija ekonomski bankrotirati, da će se „smrzavati“. Ukoliko do toga i dođe, neće biti u dogledno vreme. Rusija je prekršila međunarodno pravo napadom na Ukrajinu, isto kao što je NATO prekršio međunarodno pravo bombardujući Saveznu republiku Jugoslaviju posle kojeg je Srbija oteto Kosovo i Metohija. Jedino tim stavom i nastupanjem branimo međunarodno pravo i naše interese u našoj južnoj pokrajini. Ruska vojska neće biti poražena u Ukrajini i teritorija koju kontroliše Kijev više neće biti ista. Takođe, ne stoje ni stavovi da će ruska vojska osvojiti teritoriju do Dnjepra, uzeti Odesu i izbiti na Dunav. Dogovor će biti napravljen pre mogućnosti da se dogovde ova dva ekstremna scenarija. Kada kažemo dogovor, misli se pre svega na Vašington i Moskvu. Kijev i Brisel će biti stavljeni pred svršen čin. Nažalost, to se neće desiti do kraja ove godine.

Situacija na KiM se bliži tački ključanja, da li je moguće da situacija u Vojvodini ostane hladna ili možemo da očekujemo hibridne socijalne i političke inženjerige i na severu države, a sve u kontekstu migrantske krize i sve agresivnijih migranata?

- Politička i bezbednosna situacija u Vojvodini je stabilna i sigurna. Srpske snage bezbednosti reaguju u skladu sa zakonom na sve prestupe migranata koji borave trenutno na našoj teritoriji. S obzirom na blizinu Hrvatske i Mađarske, granica Evropske unije, logično je da su prihvatni centri napravljeni u Šidu i Subotici. Za razliku od sve više slučajeva incidenata ali i krivičnih dela migranata prema lokalnom stanovništvu u Nemačkoj, Francuskoj, zemljama Skandinavije i Beneluksa, to se svakako ne može porediti sa situacijom u Srbiji i kontaktima migranata sa lokalnim srpskim stanovništvom.

I predsednik Srbije Vučić i predsednik partije SNS Vučević ističu da će nova vlada biti formirana u najbržem roku . Za koga smatrate da bi bio najbolji premijer Srbije u ovom trenutku i zašto i koje su po vama prioritetni zadaci nove vlade u kontekstu nacionalnih regionalnih i globalnih prilika?

- Raduje vest da će Vlada biti formirana u predviđenom roku. Nema razloga i da ne bude s obzirom da je SNS samostalno osvojila većinu poslanika u Narodnoj skupštini. Naravno, očekuje se da formira vlast zajedno sa svojim koalicionim partnerima. Na osnovu iskustva, zalaganja i razumevanja unutrašnje i spoljašnje politike najbolji kandidat za premijera Srbije bio bi gospodin Miloš Vučević. Trenutni ministar vojske je uz predsednika Vučića najzaslužniji za rast i snaženje naših vojnih potencijala. Kao predsednik ubedljivo najjače političke stranke u Srbiji, logično je da mu pripadne ta čast ali i odgovornost da vodi buduću srpsku vladu. Prioritetni zadaci te vlade bi bio nastavak razgovora u okviru problema na Kosovu i Metohiji, dalje snaženje veza i podrška Republici Srpskoj, pritom poštujući Dejtonski sporazum. Zadatak nove vlade bi bio nastavak politike neutralnosti prema ratu u Ukrajini i na Bliskom istoku, jačajući ekonomski i vojno.

Kraj 2023. i početak 2024. godine obeležile su dva momenta koja se vektorski poklapaju. Prvo je popularizacija i sve veća upotreba i primena veštačke inteligencije u svim sferama društvenog delovanja i smrt Henrija Kisindžera kao oličenje prirodne inteligencije da li će u bliskoj budućnosti ljude poput njega zameniti veštačka inteligencija ili ne?

- Pitanje veštačke inteligencije ne još na dugom štapu. Ne vidim da će ona menjati ljude toliko da ugrozi njihov ekonomski opstanak, barem ne do kraja ove decenije. Verujem u mudrost Ujedinjenih nacija, makar u ovom slučaju kako bi se upotreba veštačke inteligencije kontrolisala, a po potrebi i suzbila. O tome će i biti reči u novom paketu održivog razvoja koji Ujedinjene nacije planiraju da naprave u periodu 2024-2027. godine. Ne bi trebalo imati bojazni što se tiče ovoga.