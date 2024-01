Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, istakao je da će se političke stranke u Sjedinjenim Američkim Državama možda truditi da reše trenutne izazove sa kojima se njihovo društvo susreće u Teksasu, a sve zbog predstojećih izbora, ali da se u srednjeročnom periodu moraju preduzeti odlučujući koraci kako bi se sanirali problemi.

- Napomenuli ste da Teksas broji 30 miliona, oni ilegalnih migranata imaju na nivou 10 odsto od ukupnog broja stanovnika koji tamo žive, što je ogroman broj. Ali opet dolazimo na temu te globalizacije, zbog čega susedna država ima tolike ekonomske probleme da ne mogu da reše u svojoj državi, nego moraju da ilegalno ulaze u susednu državu, mislim na Sjedinjene Države – kazao je Žurđev za TV Hepi..

Đurđev je takođe upozorio na rastuće izazove na globalnom nivou, uključujući “požare” i pokušaje uspostavljanja novog svetskog poretka. Đurđev smatra da će se sukobi neizbežno pojačati u srednjeročnom periodu, posebno ako se savezna država bude suprotstavljala vrednostima novog svetskog poretka.

- Vidimo da se mnoge države i savezi predstavljuju daleko jačim nego što jesu, da pokušavaju čitav svet da stave pod svoju kontrolu, a da ne mogu svom dvorištu da reše elementarne probleme. Mislim da će ovi problemi, možda ne baš sad, ovih dana, eskalirati, ali sigurno u nekom srednjerečnom periodu će morati da eskaliraju, 10 odsto ilegalnih migranata koji traže ekzistenciju i pokušaće da to reše na svaki mogući način, a tu mislim i na ilegalne načine, na kriminalne načine. Oni su prosto odgajani generacijama, od kad su sve američke države nastale, da štite privatan posed, da štite svoju imovinu, da štite svoje živote, imaju ustavom zagarantovano pravo za to, za nošenje oružije, za upotrebu tog vatrenog oružija i mislim da će to i uraditi. Ukoliko savezna država se bude motivisana vrednostima novog svetskog poredka, tome nasilno pokušava to da sprečava, mislim da će doće do sukuba sigurno – navodi Đurđev.

Govoreći o situaciji u Teksasu, Đurđev je istakao da problemi nisu novi i da nezadovoljstvo traje već dugo. Upozorio je da, ako se ne pronađu adekvatna rešenja, generacije koje su odrasle u nezadovoljstvu mogu uticati na eskaliranje nasilja.

- Pre 18 godina su rođene neke nove generacije koje su sada punoletne, a ti problemi su bili možda samo malo manji nego što je to danas. Tako da nisam optimista i ne radujem se što je u njihvom dvorištu požar. Jer kada je problem kod njih, to oseti i čitava planeta – istakao je Đurđev i povukao je paralelu sa dešavanjima u Banjskoj na Kosovu i Metohiji.

- Jer kada država u kojoj živite nema načina da vas zaštiti od šiptarskih terorista onda ljudi moraju da se sami organizuju, da sami da se zaštite. I na teritoriji manastira Banjska su od strane šiptarskih terorista likvidirane srpske patriote koji su se prosto samo borili za elementarnu egzistenciju, za život, za pravo da žive u državi u kojoj su rođeni I čiji su državljani. Tako da mislim da iz svega toga mi moramo da izvučamo pouke da se prilagodimo svim tim novim okolnostima. Zato podržavam ministra odbrana i predsednika države koji su pokrenuli inicijativu da se u Srbiji ponovo uvede vojni rok. Mi moramo da mislimo na svoju bezbednost, jer džabe nam ekonomski napredak i politička stabilnost ukoliko nemamo bezbednosne snage i vojsku koja će da zaštiti sve to i koja će da osigura mir i poredak u našoj državi – rekao je Đuršev I dodao:

- Zato mislim da u ovom trenutku je najvažnije da svi koji se bave politikom, a i u Srbiji, da im se reči ne razlikuju od dela, da im se sprovođenje političkih odluka ne razlikuju od predizbornih obećanja. I to možemo da vidimo da prosto i kad je grad Beograd u pitanju da su sad veoma sporne stvari, da li će neki odbornici biti po znacima navoda motivisani na neki način koji je nije častan, ne bili podržali ovu ili ono većinu, sa tim se ne treba igrati. Mislim da stvari treba potpuno otvoriti do kraja, da se pokažu zaista ljudi koji zastupaju određenu politiku, da tu politiku moraju da sprovedu kad dobiju poverenje naroda.

Đurđev smatra da su događaji u Teksasu veoma ozbiljni problemi i da praktično ovo što se u Teksasu najavljuje, da je mala šansa to da se i spreči.

- Ja ću samo podsetiti, napraviti paralelu sa Ruskom Federacijom da su oni takođe sa gardom Vagner imali nesuglasice i te nesuglasice su završene tako što je praktično autoritet predsednika države Vladimira Putina morao da bude založen, ne bi li se sprečila ofanziva vojne grupe Vagner na moskovsku birokratiju koji su oni krivili za sve propuste, nedostatke u okviru Specijalne vojne operacije na teritoriji Ukrajine. Takođe mislim da je načina na koji je sve to opšte došlo u tu neku poziciju da su stradali komadanti te formacije po nekim okolnostima koje nisu baš potvorno razjašnjene, takođe štete Ruskoj Federaciji. Mislim da tako nešto ne treba Sjedinim Državama, ali ne vidim načina koji oni tako nešto mogu da izbegnu. Prosto to su veliki problemi, nepremostivi, jer vi imate ogroman broj stranovnika svoje države koji su konzervativne provinijencije tih svetonazora i vrednosti, čiji način života se potporno osporava i koji do pravde kako je oni doživljavaju ne mogu ni na jedan način da dođu – rekao je Đurđev i dodao:

- I ukoliko imate takve okolnosti, onda je zaista mala verovatnoća da se spreče tragični događaji, a da bi se oni sprečeli mislim moraju napore da ulože svi… Mislim da je prošlo vreme te apsolutne dominacije nekih birokratija, administracija, vladajućih…

Đurđev je takođe istakao da mi moramo da vodimo računao o našoj teritoriji, pre svega na Kosovo u Metohiju, jer imamo posla, kako je rekao, sa jednim bolesnim, ambicioznim političkim liderom kakav jeste Aljbin Kurti.

- Njemu u karijeri, da bi on postigao sve svoje ciljeve, nedostaje samo oruženi sukop sa Srbima. I mislim da to treba da izbegnemo na sve moguće načine, ili ukoliko je to nemoguće da se pripremimo tako što ćemo da uložimo maksimalna sredstva u obnovu i dodatno naoružanje naših oruženih snaga i naše vojske. Da se uvede ponovno uvođenje vojnog roka, i da se kao nacija pripremimo da se zaštitimo i svoj suverenitet, i svoj način života, i svoje vrednosti, zato što građani Srbije su nezadovolnji, što su dominantno konzervativno, smo društvo, a onda nam se nametne na mala vrata neke odluke za koje mi ne možemo nikako da prihvatimo – zaključio je Đurđev.