VUČIĆ NA PRIKAZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME: Spremamo se da sačuvamo svoju zemlju - Zbog vojne neutralnost MORAMO DA JAČAMO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u kasarni Topčider statičkom prikazu sredstva naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije.

Predsednik Vučić je pre prikaza prisustvovao sastanku na kom su predstavljeni rezultati analize stanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2023. godinu.

11:10 - Vučić nakon sastanka prisustvuje prikazu sredstava naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije.

U obilasku sa predsednikom Vučićem bili su i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, ministar odbrane Miloš Vučević, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i drugi pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Vučić je sa načelnikom GŠ i oficirima razgovarao o tenkovima, novim kombinezonima za tenkiste i novim automatima.

- Celo rukovodstvo hoću da vidim ovde! Gde su ljudi iz Jugoimporta - upitao je Vučić, posle čega je poručio da se ne desi da ne dobijemo ono što je plaćeno.

Predsednik Vučić je obišao i ''Lazar 3'' i upitao vojnike da li je unutra tesno, na šta je dobio odgovor da nije.

- Ni stranci nisu glupi, kad kupuju uvek traže trojku - kazao je Vučić, te je naglašeno da su bolje komponente nego na prethodnom Lazaru.

Predsednik Vučić je rekao da smo naručili ''80 lazara 3'' a ''miloša 112'', te da smo za komšijama u regionu zaostajali u točkašima ali da to više nije slučaj.

Vučić je istakao da smo tenkovska velesila u regionu i da smo imali zaostatak sa točkašima, na čemu se sada radi.

Prikaz je nastavljen uz stručna objašnjenja oficira pa se predsednik raspitivao i za novo automatsko oružje. Razgovarao je sa vojnicima i novim crnim strelama, pitao za preciznost. Istakao je i da je sada najveća potražnja za municijom 150 mm a da mi imamo i sovjetski i NATO kalibar.

Vučić je rekao dai da će za predstojeći praznik ne samo u Nišu nego i u drugim gradovima Srbije građani moći da vide gde idu njihove pare, pa dodao da ćemo morati da ubrzamo kad je reč o naoružavanju, našoj industriji, te popunjavanju naših jedinica iako imamo veći broj vojnika nego prethodnih godina.

- Mi moramo strahovito da ubrzavamo dalje naoružavanje i da jačamo namensku industriju - naglasio je Vučić i dodao da ćemo imati i nove jedinice sa dronovima, na šta je obraćena posebna pažnja.

Vučić je istakao da ukoliko obezbedimo proizvodnju i delova Nore onoliko kolio nam je potrebno to će biti mnogo dobro.

- Mnogo smo naručili Nore, Kipar je to kupio i Azerbejdžan, to je haubica 155 mm. Velika je potražnja za tom municijom. Za nas bi to mogla da bude jedna od ključnih prednosti, ako obezbedimo proizvodnju i delove koji su nam neophodni i sve to ubrzamo - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da Nora može da pogađa precizno na 35 km udaljenosti.

- Odavde pogađate cilj nedaleko od Mladenovca, samo da imate u vidu koliko smo napredovali - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je zastao pored digitalizovanog, modernog Ognja.

- Ovo je ono što na ukrajinskom ratištu donosi prednost, to je modernizovani Oganj, višecevni bacač raketa, on ima 32 cevi i 32 rakete koje ispaljuje, 32 + 32 znači 64, to je ono što narod naziva tepih bombe. To kad vas poklopi, tu trava više ne raste, nema ništa živo - kaže Vučić.

Vučić je rekao da iz onog što se dešava u Gazi izvlačimo zaključke o urbanoj borbi.

- Nama za dve godine dolazi 500 novih oruđa iz domaće proizvodnje - naglasio je Vučić i dodao:

Naše rezerve i popune hrane su na nivou od 100 odsto, kao i rezerve goriva, u ratnim i mirnodopskim uslovima. Ono što još nije sasvim, to je municija, ona je na oko 60 odsto, ali i to ćemo uskoro da rešimo. To znači da smo ozbiljna i odgovorna država.

Vučić je pogledao i raketu koju je u stanju da proizvede manje od 20 država na svetu.

SPREMAMO SE DA SAČUVAMO SVOJU ZEMLJU Upitan za šta se spremamo Vučić je rekao da se spremamo da sačuvamo svoju zemlju jer ukoliko u današnjim uslovima nemate snažnu vojsku, onda ne možete ni da sačuvate svoju zemlju. Vučić je naveo da se svi u regionu naoružavaju i da smo mi jedina vojno-neutralna zemlja, zbog čega moramo posebno da snažimo i jačamo. - U savremenom svetu ludilo se nastavlja iz dana u dan i moramo da budemo spremni da zemlju svoju odbranimo. Ovim što radimo odvraćamo potencijalnog neprijatelja - naglasio je Vučić. - Generalštab i ministar odbrane izneli ubedljivu argumentaciju da je potrebno vraćanje obaveznog vojnog roka, ali je potrebno ispuniti mnogo finansijskih, logističkih i drugih pretpostavki, do 1. maja treba da mi dostave sve predloge, posle ću sa vojnim kabinetom i Generalštabom, sa Vladom Srbije da sednem i vidim, i ukoliko bude pozitivna odluka išlo bi se pred skupštinu Srbije - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će glavni aduti biti pokazani za Dan državnosti, i to u Nišu.

- Vojska Srbije je održala i unapredila svoje vojne sposobnosti - rekao je Vučić i dodao da je to skupo plaćano.

Upitan da li možemo da proizvedemo sve što se traži, Vučić je kazao da ne možemo ni desetinu.

- Niko ne može da proizvede to što se traži, više za cenu ne pitaju. Svet bukvalno gori - naveo je Vučić i dodao da je nama najveći problem ljudstvo.

- U odbrambenom smislu nema mnogo snažnijih u regionu, snažnije su Rumunija i Mađarska - dodao je Vučić, a zatim obišao Hamere.

Vučić je upitao vojnike da li su zadovoljni opremom, na šta je dobio potvrdan odgovor i istakao da ni sa čim ne smemo da kasnimo.

Statički prikaz sredstava naoružanja i vojne opreme

Na statičkom prikazu su predstavljeni modernizovani tenk M-84 AS2, modernizovani BVP M-80 AB2, LAZAR-3 BOV OT 4X4, Zastava NTV, MRAP 6x6, BOV "Miloš-M" 4x4 i BOV "Miloš“ 4x4, HMMWV, BRDM-2MS, KMI-2 (BOV KIV MIP-3), KMI-1 (MIP-1), besposadne platforme "Miloš" (V1, V1 i logistički), STH 155 mm NORA, SVLRM TAMNAVA, digitalizovani "Oganj", modularni "Oganj", UPARS, BOV KIV artiljerijski (sa UPAOS), modernizovana "Gvozdika", modernizovani KOT, PASARS-16 (4-cevac, RS Mistral, Maljutka, Ometač i Radar), OAR modernizovani Žirafa.

Zatim će biti prikazane i bespilotne letelice i dronovi (Pegaz, Vrabac-izviđač, Vrabac-bombarder, Obad, Sistem RVML-02, Naoružani dron, Osica, Komarac i drugi),BL CH-95, LPRS za PVD Mistral-3, PT Antidron ometač – ADRON, FM Antidron sistem, KVAD sa prikolicom, motorne sanke i padobranska oprema, kao i ronilačka i alpinistička oprema.

U prikazu učestvuju i preduzeća odbrambene industrije koje će predstaviti deo asortimana, kao i tehnički remontni zavodi "Kragujevac" i "Čačak".

Vučić je polovinom januara posetio Dežurni operativni centar Vojnobezbedonosne agencije i tada rekao da Srbija u ovom trenutku ima 186 miliona evra slobodnih sredstava na računu Jugoimport SDPR- a, kao i da će tih 186 miliona biti odmah potrošeno na kupovinu oružja i oruđa iz fabrika srpske namenske industrije.

On je dodao da će Srbija pored osam Nora, uzeti 81 produženi "Miloš" za prevoz pešadijskih jedinica i dodao da će svako od tih vozila biti naoružano dupsom ili 12,7 ili 14,5 milimetara ili 20 milimetara i protivoklopnim raketama kako bi moglo da u svakom trenutku pruži odgovor i težim oklopno-mehanizovanim jedinicama i borbenim vozilima.

"Uzećemo 30 kupola za Lazare sa specijalnim dupsovima, uzećemo i deo mađarske robe koju nabavljamo, to je 26 borbenih vozila pešadije i još nekih delova", rekao je Vučić.

On je tada rekao da je stigla i oprema koja je kupljena pre dve godine, a koja se tiče ometanja neprijateljskih dronova i niskoletećih letelica, helikoptera i aviona.

Naveo je da Srbija privodi kraju potpuno opremanje PVO sistema.

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević rekao je ranije u Budimpešti posle sastanka sa svojim mađarskim kolegom da će Srbija kupiti od Mađarske oklopna vozila, a dogovoreno je i da se mađarskoj strani proda srpska municija.