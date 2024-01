Kancelarija za KiM: Dalekosežne posledice za Srbe na KiM zbog ukidanja dinara

Kancelarija za KiM Vlade Srbije izdala je memorandum u kojem se naglašava da bi ukidanje korišćenja srpskog dinara na KiM moglo imati dalekosežne posledice na kritične sektore kao što su bolnice, obrazovne ustanove i vrtići koji su od vitalnog značaja za potrebe srpskog stanovništva na KiM, preneo je danas portal PavlovićTudej pozivajući se na diplomatske izvore.

U memorandumu, koji, kako navodi taj portal, kruži po diplomatskim krugovima EU i SAD i u koji su u PavlovićTudej imali uvid, navodi se da bi obustava plaćanja u srpskim dinarima odmah pogodila više od 100.000 Srba, kao i različite etničke grupe poput Roma, Goranaca, Crnogoraca, Hrvata, Turaka, Aškalija, Egipćana, Albanaca i Bošnjaka, ocenjujući da je reč o ''najopasnijem koraku eskalacije Prištine do sada''. Navodi se da ''vitalne institucije'' poput škola, vrtića i bolnica ne bi bile u stanju da izmire svoje finansijske obaveze, uključujući isplatu plata, nabavku osnovnih stvari i operativne troškove, što bi dovelo do humanitarne krize i pogoršanja ''već neizvesne situacije'' za Srbe na KiM. U memorandumu se naglašava ''ozbiljna zabrinutost'' zbog uticaja koje bi zabrana upotrebe dinara mogla da ima na održivost malih preduzeća u vlasništvu Srba sa KiM, što bi moglo da dovede do zatvaranja tih preduzeća i gubljenja radnih mesta. U političkom smislu, u memorandumu se izražava zabrinutost zbog potencijalnih posledica na dijalog Beograda i Prištine kojim posreduje EU, prošle sporazume i energetske paktove, koji su, kako se navodi, ključni stubovi regionalne saradnje. Podseća se i na slučaj od pravoslavnog Božića iz 2023, kada su 11-godišnji srpski dečak Stefan Stojanović i njegov 21-godišnji rođak primljeni u bolnicu u Gračanici, nakon što je na njih pucao pripadnik takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga.