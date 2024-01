Vuković: Odlukom o zabrani dinara na KiM proces normalizacije otežan i odložen

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković izjavio je danas da je odlukom prištinskih vlasti o zabrani upotrebe dinara na Kosovu i Metohiji, proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine otežan i odložen.

- Ovaj potez ima izuzetno ozbiljne implikacije od monetarnih i tehničkih pa do onih simboličkih i političkih jer drastično otežava život pre svega Srbima na Kosovu, ali takođe i kosovskim Albancima koji čitav niz svojih prava iz oblasti zdravstvene zaštite, socijalne, pa do onih komercijalnih, zadovoljava upravo na teritoriji Srbije - naveo je on za Tanjug i dodao da pregovori moraju da se nastave u miru.

Vuković kaže da je taj potez premijera privremnih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, potez sa dalekosežnim posledicama.

Na pitanje zašto specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak nije sinoć, nakon razgovora sa Kurtijem, saopštio kakva je odluka prištinskih vlasti, Vuković je rekao da Lajčak verovatno smatra da nije njegov posao da prenosi odluke Prištine, kao i da je došao u posetu Beogradu i Prištini kako bi zapravo video kakav će da bude odgovor i reakcija srpskih vlasti na odluku o zabrani upotrebe dinara, a ne šta će da urade kosovske vlasti.

- Problem je što je sve teže u nekim situacijama razlikovati ono što radi politički zapad, pa na žalost i EU, od onoga što rade direktni i neobjektivni lobisti kosovske nezavisnosti - izjavio je on.

S obzirom da Kurti radi upravo suprotno od onoga što je intencija stvaranja ZSO, a to je i mogućnost Srbije da pomaže i finansira sve srpske institucije na Kosovu, Vuković kaže da ono što tehnički mora da se uradi jeste da se nađe način da te ustanove funkcionišu i da veliki deo srpskog naroda na KiM, koji funkcioniše zahvaljujući delovanju i pomoći Srbije, premosti ovu odluku i nastavi da funkcioniše jer je, napominje on, opstanak srpske zajednice na KiM vitalni interes Srbije.

- Odgovornost političkog zapada i međunarodne zajednice je da nađe način da se ovo prevaziđe od trenutka donošenja te odluke, koja je čini mi se izvesna, pa do pronalaženja načina za buduće finansiranje Srba i srpskih institucija, s obzirom da je to jedan od važnih aspekata formiranja ZSO, ali i funkcionisanja srpske zajednice u kasnijem periodu - istakao je on.