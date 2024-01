ĐILASOV PAKLENI PLAN ''KRAJ SRBIJE'' SE NEĆE DESITI

Narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Dejan Bulatović ističe da je Dragan Đilas oboleo od mržnje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

„Za početak – kratak rezime dosadašnjeg političkog učinka Dragana Đilasa. Postao je predsednik Demokratske stranke i istu je rasturio na najsitnije atome. Postao je gradonačelnik Beograda i isti je uništio i napravio od njega opustošen grad, a svoje džepove je pocepao gurajući u njih stotine miliona evra. Naknadnom pameću, postao je lider opozicije i istu je razmontirao kao dete igračku. Za to vreme, patološki je oboleo od mržnje koju gaji prema Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Zbog te mržnje, uveren sam da je Đilasu mesto u nekoj drugoj instituciji, a ne u Domu Narodne Skupštine, gde će 06. februara ući na krilima majskih tragedija koje je politički kapitalizovao i pretvorio u mandate za sebe i svoje poslušnike“, rekao je narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, Dejan Bulatović.

„Srbija je zemlja u kojoj je na snazi potpuna sloboda medija. Svi pripadnici medijskog esnafa imaju autonomiju da izveštavaju na način koji smatraju adekvatnim, pa čak i izraženi anti srpski, anti državni i anti narodni mediji kao što su „N1“ i „Nova“, koji šire otvorenu mržnju prema Aleksandru Vučiću. Dragan Đilas kome je malo što diktira svako slovo svojim medijima, sada bi na potpuno nedemokratski i nasilan način da uguši slobodu izveštavanja i sebe da nametne kao jedinog urednika Radio Televizije Srbije, što pokazuje vršeći nezapamćeni pritisak na uređivačku politiku nacionalne televizije kroz niz pisanih i verbalnih uvreda i pretnji. Budući da nema ni elementarno kućno vaspitanje, Đilas uličarskim rečnikom i stisnutom pretećom pesnicom pokušava da natera javni medijski servis da plasira njegove lažne tvrdnje o navodno pokradenim izborima i ostalim njegovim izmišljotinama, a sve u cilju nasilnog dolaska na vlast. Sve ono o čemu Đilas govori su apsolutne neistine i zla propaganda koja ima za cilj da truje i unosi nemir u narod“, istakao je Bulatović.

„Koliko je Dragan Đilas patološki opterećen Aleksandrom Vučićem svedoči i Sneško Belić koga je Vučić napravio u Davosu. Istina, taj Sneško ima veći značaj od Dragana Đilasa, čije se laži tope brže od snega na suncu. Dakle, ne postoji to što on naziva „izborni inženjering“. Ne postoji način da se manipuliše biračkim spiskovima niti glasačima, pa samim tim ni izbornom voljom građana. To šta govore evropski zvaničnici koji iz trivijalnih razloga govore na Đilasovim televizijama njihova je stvar, a ne vest koja treba da se nađe na javnom servisu. Zbog svega navedenog, Dragan Đilas treba da prestane da vrši pritisak na nacionalne medije i isto tako da prestane da vređa i omalovažava najvažnije državne institucije. Srbija je slobodna i demokratska zemlja u kojoj su i te kako zastupljene medijske slobode i takva će i ostati uprskos tome što večiti gubitnik izbora u Srbiji poput Kalimera ide okolo i viče „nije pravda“. Mržnja prema Vučiću potpuno je zaslepela Đilasa, koji nije u stanju da vidi da se čitav svet smeje debaklu njegove političke opcije“, konstatovao je Bulatović.