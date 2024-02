BOŽIĆ: OPOZICIJA STRADALNI NAROD NA KIM HOĆE DA KRIMINALIZUJE

Sandra Božić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, u svom saopštenju navela je da sve dok o nacionalnim interesima naše države brine Aleksandar Vučić, Srbija će nastaviti da brine o svom narodu, a priznanje neće dobiti ni Aljbin Kurti ni njegove produžene ruke po Srbiji.

- Ispostavili su građani račun interesnoj grupi koja sebe naziva opozicijom, još 17. decembra. U tom računu mogu se videti sve one stavke koje su našu zemlju i građane koštale deceniju života koji su upropašteni lošom politikom onih koji bi da za tuđ račun, dovrše posao uništavanja Srbije. Najveći graditeljski poduhvat pameti iz opozicije, bilo je postavljanje granice između Srba i Srba na Ibru. Danas su nastavili u tom maniru da stradalni narod na Kosovu i Metohiji kriminalizuju i učine ih legitimnim metama teroriste Aljbina Kurtija. Među svom tom silnom pameću, nema nijednog koji je pružio podršku srpskom narodu na KiM, ili osudio Aljbina Kurtija. Naprotiv, njegove metode i način rada im se jako dopada pa bi po ugledu na njega u Srbiji da prave nerede i otvaraju lov na Srbe sa Kosova i Metohije- piše u saopštenju Sandre Božić.

- Upravo je jedan od lidera sadašnje opozicije bio taj koji je teroristu Aljbina Kurtija pustio iz zatvora, a to je usluga koja se ne zaboravlja. Orkestrirano pokušavaju da Srbiji namaknu još jedan kamen o vrat ne bi li među stranim mentorima prigrabili podršku za još jedan pljačkaški pohod na Srbiju. Za njih nije vest to što teroristi naoružani do zuba upadaju u srpske ambulante i radio stanicu ili što hapse Srbe bez ikakvog osnova. Za njih nije vest kada na Badnje veče upucaju dva dečaka samo zato što nose badnjak. Za njih je vest samo ono što dolazi iz kuhinje Đilasa i Šolaka, a što odgovara planu komadanja srpske teritorije. Tu pokaznu vežbu su imali 2008. godine kada su hladnokrvno primili vest o jednostranom proglašenju nezavisnosti tzv. Kosova. Tada su za svoje “zasluge” dobili zahvalnicu na naslovnicama šiptarskih medija, dok se ovoga puta utrkuju za spomenik u Prištini, kojim bi se odala zahvalnost za sve zasluge u blaćenju srpskog naroda. Upamtio je narod sva njihova nepočinstva, od odlaganja proglašenja tzv. Kosova zarad pobede na izborima pa sve do odricanja svega što je srpsko na Kosovu i Metohiji. Glavni pregovarač je tada bio Borko Stefanović, pa se postavlja pitanje kako li bi pregovarao u interesu Srbije, ako je tada isposlovao da nestanu gotovo svi simboli državnosti Srbije- piše u saopštenju.

- Srećom po Srbiju, mogućnost da ih ponovo gledamo na delu, po volji građana, ne postoji!- kaže Božić i dodaje:

- Sve dok o nacionalnim interesima naše države brine Aleksandar Vučić, Srbija će nastaviti da brine o svom narodu, a priznanje neće dobiti ni Aljbin Kurti ni njegove produžene ruke po Srbiji!- zaključila je ona.