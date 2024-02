Miletić: Savet bezbednosti mora da zna šta je sve urađeno srpskom narodu od strane Kurtijevog režima, neko će morati da odgovara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija u ponedeljak podneti zahtev za održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti UN.

Zvezdana Jeftić, novinarka Informera rekla je u novom jutru kod Jovane Jeremić na televiziji Pink da je vučić sve to lavovski izneo i iz njegovog obraćanja smo mogli da vidimo koliko se on bori za naš narod.

"Mislim da je ovo jedna od najvećih kriza u poslednje vreme što se tiče Kosova i Metohije i našeg naroda tamo . Ovo ukidanje dinara je ne smao skandalozno nego i teror strašni od premijera lažne države i prištinske vlasti. Tamo imamo oko 32.000 ljudi koji rade , oko 29.000 penzionera, kao što je predsednik vučić reako to je veliki broj i jako je bitno i važno da naša zemlja pomaže tim ljudima i finansijski. Evo i u ponedeljak će naša zemlja pomoći finansijski našim ljudima", kaže Jeftić.

Ona navela da je zatražena hitna sednica Saveta bezbednosti i dodaje da je uverena da će međunarodna zajednica posle svega ovoga stati na našu stranu.

Kurtijev režim tamo sprovodi stršan teror i naši ljudi su jako zabrinuti, kaže Jeftić

Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije rekao je da je u Savetu Bezbednosti UN 15 članica od kojih je 9 je priznalo Kosovo, a 6 nije.

"Mnogo je zla naneto u poslednjim godinama srpskom narodu na tom prostoru, to je jedan teror, kontinuirani, rastući i bruka međunarodne zajednice. niko ne prati u Evropi i svetu Kosovo i Metohiju, to se zloupotrebljava i nekako je progurano to nasilje taj teror kao legitimna politika zahvaljujući međunarodnim predstavnicima što ne može lako da se opere. I kada dođe na Savet bezbednosti pa navedete činjenice i šta je sve rađeno srpskom narodu i šta je sve urađeno srpskom narodu od strane Kurtijevog režima i međunarodne zajednice i koliki su doprinos suživotu dali, neko će morati da odgovara", navodi Miletić.

U Evropi i dalje neki pričaju da su izbori u srbiji pokradeni, Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost rekao je u novom jutru kod Jovane Jeremić da kada vidite imena tih evro poslanika koji potpisuju to od Tonina Picule do Šidera do Grošelja i do svih tih korupcionaša u evropskom parlamentu. I taj Šider je sa svojom suprugom učestvovao u brojnim aferama i korupcionim skandalima u Austriji i Beču i on sada govori da li su izbori ovde u redu ili nisu.

"Šta je cilj toga? Cilj je da se kaže da predsednik Vučić nema legitimitet. ko bi mogao da Srbiju vodi u ovakvim geopolitičkim okolnostima i sa gorućim problemima na Kosovu i Metohiji. Predsednik vučić je dobio preko 2 miliona glasova isad neki Šider to preispituje i kaže da nema legitimitet" , kaže Todorov.