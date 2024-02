Istražujemo: Zašto niko neće da kupi Junajted Grupu? ŠOLAK NEPOŽELJAN ZA INVESTITORE

Investicioni fond BC Partners već godinu dana očajnički pokušava da izađe iz zajedničkog biznisa sa Draganom Šolakom, ali većinski vlasnički udeo u Junajted Grupi niko ne želi da kupi!

Investicioni fond BC Partners već godinu dana očajnički pokušava da izađe iz zajedničkog biznisa sa Draganom Šolakom, ali većinski vlasnički udeo u Junajted Grupi niko ne želi da kupi!

Potencijalni investitori širom sveta beže od Šolaka i njegove međunarodne hobotnice glavom bez obzira, za šta imaju brojne i nedvosmislene razloge: astronomski dugovi, rekordni gubici, poslovni model na ivici čistog kriminala, brojne međunarodne afere, kao i ličnost ovog tajkuna, s kojim se normalna poslovna saradnja smatra za nešto nemoguće.

Investiranje u Junajted Grupu dosad se pokazalo kao bacanje gomile para u bunar bez dna, pre svega zbog Šolakovih megalomanskih ambicija i visokorizičnih akvizicija teških milijarde evra. Činjenica da Šolak, iako je manjinski suvlasnik, faktički upravlja grupacijom dodatno rasteruje eventualne kupce.

Prema najnovijim nezvaničnim informacijama, BC Partners su čak stupili u kontakt sa potencijalnim investitorima sa Bliskog istoka, iz arapskog sveta, u nemogućnosti da na Zapadu nađu ikoga ko želi da bude novi većinski vlasnik Junajted Grupe.

Bilo bi zanimljivo videti reakcije uticajnih zapadnih adresa, pre svega u Vašingtonu i Briselu, na čiju podršku je Šolak dosad pokušavao da se osloni, ukoliko bi mu se biznis pretvorio u “Arapsku grupu”. To je scenario koji bi ovaj tajkun, grčevito vezan za pojedine zapadne političke i lobističke strukture, iz sve snage hteo da izbegne.

Pravo stanje stvari sa finansijama Junajted Grupe predstavlja misteriju, izveštaji o poslovanju tretiraju se kao najveća tajna, dostupna samo njenim suvlasnicima. Međutim, istraživački novinari s vremena na vreme uspeju da dođu do pouzdanih informacija, pa je nedavno objavljeno da se ta grupacija u januaru ove godine zadužila za dodatne 2 milijarde evra, kako bi vratila deo prethodno uzetih dugova koji im u periodu 2024-2026. stižu na naplatu.

Prema rezultatima istraživanja novinara u Grčkoj, koja niko nije demantovao, Junajted Grupa je poslovnu 2022. završila sa ukupnim finansijskim obavezama od 7,13 milijardi evra, gde se 4,54 milijarde odnose na dugoročne obveznice. Od toga, u ovoj i narednoj godini moraju da vrate čak 1,75 milijardi, tako da im januarsko zaduživanje predstavlja samo gašenje požara, privremeno spasavanje od bankrota, jer će već 2026. za izmirivanje pristiglih obaveza morati da nađu više od milijardu evra keša, i onda bar još četiri godine po najmanje pola milijarde!

U isto vreme, kompanije iz sastava Junajted Grupe iz godinu u godinu praktično dupliraju poslovne gubitke, pa su prvo sa 100 miliona evra stigli na 200 miliona, pa na 400, pa na 800 miliona evra minusa. I to kao da gazdi Šolaku nije dovoljno - opsesivno posvećen političkom ratu koji je pokrenuo protiv države Srbije, u našoj zemlji je nastavio sa kupovinama i osnivanjima medija koji ne donose profit, naprotiv, samo prave gubitke.

Sve ovo je iz ugla potencijalnih investitora u Junajted Grupu potpuno iracionalno i predstavlja užasan teret za bilo koga ko želi da vodi normalan profitabilan biznis, a ne ostrašćene političke ratove.

I tu dolazimo do suštine problema Junajted Grupe, a to je ličnost njenog osnivača i ključnog čoveka Dragana Šolaka.

Prema navodima brojnih evropskih medija, Šolak upravlja ovom grupacijom kao da je njegovo lično vlasništvo, što su mu omogućili upravo BC Partners. Kreator ove strategije je njihov čovek zadužen za Junajted Grupu, grčki biznismen Nikos Statopulos, koji je smislio sledeću poslovnu logiku: s obzirom na to da Dragan Šolak obožava da izigrava velikog gazdu, da se predstavlja kao neko ko je glavni, ko se pita za sve, njega treba isturiti kao najodgovornijeg za riskantne poslovne poteze poput akvizicija velikih operatera i medijskih kuća u Grčkoj i Bugarskoj, koje se mere milijardama evra, i on treba da bude krivac ako nešto krene po zlu.

Takođe, Statopulos i BC Partners ne žele da budu odgovorni za poslovni model Junajted Grupe koji je razvio upravo Šolak - mreža ofšor firmi širom sveta, ispumpavanje para iz legitimnih biznisa na tajne račune, mutni dilovi sa belosvetskim mešetarima, gde su najvažniji poput Volframa Kuonija i Delijana Peevskog povezani sa Rusijom, direktno mešanje u politiku zemalja gde se ima biznis. Nešto od toga već stiže na naplatu, tako da je u Severnoj Makedoniji protiv firme iz sastava Junajted Grupe otvorena istraga zbog sumnji za organizovani kriminal, od čega BC Partners beže kao đavo od krsta.

Statopulos i ekipa godinama su ugađali Šolaku tako što su mu dali da koristi resurse Junajted Grupe kao svoju “kasicu - prasicu”: iz budžeta kompanije je uzeo 195 miliona evra za kupovinu fudbalskih klubova u Engleskoj, Francuskoj i Turskoj; zajedničku kasu koristi za statusne simbole, od nepotrebno brojnog ličnog obezbeđenja preko kupovine golf terena do privatnih aviona; dok im se biznis guši u dugovima, Šolak pazari najluksuznije nekretnine poput kućerine vredne 33 miliona dolara u Floridi.

Sve ovo su BC Partners dozvolili gazdi Šolaku u Junajted Grupi i nije nimalo čudno da sada ne mogu da pronađu nekoga ko bi im sa grbače skinuo nagomilani teret!

Ogromno i neisplativo ulaganje BC Partners, međunarodni investicioni fond sa sedištem u Londonu, u martu 2019. otkupio je većinsko vlasništvo u Junajted Grupi od američkog fonda KKR za 2,56 milijardi evra. KKR je bio u Junajted Grupi od marta 2014. godine. Petogodišnji ciklus BC Partners privodi se kraju, kupac je već uveliko trebalo da bude pronađen i da se u ovom periodu još samo preciziraju poslednji detalji pravne prirode. Međutim, od svega još ništa. S obzirom na to da BC Partners od posla očekuju i kakav-takav profit, ili u najgorem slučaju da vrate uloženo, a imajući u vidu očajno finansijsko stanje Junajted Grupe, čak i ako bi se po strani stavio teret koji sa sobom donosi ličnost Dragana Šolaka, nimalo nije čudno da još nisu uspeli da nađu kupca.

