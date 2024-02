DEMONSTRACIJA SILE! Deđanski: Kurti radi po nalogu nekih zapadnih zemalja, Srbima na KiM se sada onemogućava da prime penzije

Kurti demonstrira silu prema Srbima na KiM i sada ide dotle da bukvalno onemogućava Srbima i to povratnicima da prime penzije i socijalna davanja.

Juče ujutro u 9 i 30 na putu Osojane - Goraždevac zaustavljeno je vozilo Pošte i privedena su dvojica radnika i upravnica Pošte u Goraždevcu. U ovoj nezakonitoj akciji prištinskog režima oduzeto je oko četiri miliona dinara koji su bili namenjeni za tu vrstu isplate.

Aleksandra Tomić, članica Predsedništva Srpske napredne stranke, izjavila je u novom jutru Pink televizije da je ovo sada vrhunac stvaranja atmosfere gde se priprema egzodus Srba sa Kosova i Metohije.

- Republika Srbije svojom najžećom politikom i diplomatskom akcijom traži sazivanje sednice Saveta bezbednosti UN kako bi svet saznao šta se zapravo dešašva - kaže Tomić.

- Šta radi Kurti, kako se ponaša i prema inostranim sagovornicima, jer on pokušava da ide do granice iznemoglosti i da onemogući normalan život i rad Srba - dodaje ona.

Kako navodi on sada pokušava da ukoliko Srbija ne prizna nezavisno Kosovo, Srba neće biti na terirotiji Kosova i Metohije, i on to sve čini nasiljem, hapšenjem ljudi koji rade svoj svakodnevni posao u poštama, bolnicama, ambulantama bez ikakvih razloga, razlog je zato što su Srbi.

Stevica Deđanski, analitičar, rekao je u Novom jutru na TV Pink da sve ovo i nema toliko veze sa Kurtijem.

Kako navodi, Kurti samo radi po nalogu nekih zapadnih zemalja i koristi se kako pritisak, jer su očigledno te zapadne zemlje promenile taktiku.

- Taktika je promenjena, prvo je bila napadamo fizički Srbe, pa su krenuli sa hapšenjima i pucanja bez osnova. Onda kada je država rekal veoma oštro da ne može više to, nećemo vam dozvoliti pogrom onda su oni shvatili da je to tako - kaže Deđanski.

Kako kaže kada su videli sve to onda su promenili taktiku, pa su rešili da ukinu dinar i da prave druge probleme.

Autor: D. S.