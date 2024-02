Dejan Bulatović: Za čiji interes radi Marinika Tepić?

Verujem da je deo građana Srbije koji je odlučio da svoju podršku pokloni opozicionim strankama ovih dana u velikoj dilemi – da li veće i grđe bajke izmišlja Dragan Đilas, opsedajući svakodnevno zgradu Radio Televizije Srbije ili ipak Marinika Tepić, gostujući na anti srpskoj zavisnoj televiziji N1, izjavio je danas narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Dejan Bulatović.

„ Za građane nisam siguran, ali ja bih prednost ipak dao nekrunisanoj kraljici političkih manipulacija i obmana. Najpre je koke nosilje proglasila dilerima marihuane, a onda je, zagledana u pozicije i moć svojih zapadnih mentora poput Boba Menendeza, odlučila da digne lestvicu i potpuno uplovi u svoje i Đilasove fatamorgane, tvrdeći da će njoj i njenim kolegama neko nešto podmetnuti u prostorijama Narodne Skupštine. Oni koji proizvode nasilje i služe se obmanama tvrde da to sve radi neko drugi njima. Na žalost, začetnik i ideolog takve političke propagande i manipulacije bio je Jozef Gebels, a cena koju je svet platio za tu i takvu politiku dobro je poznata“, rekao je narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, Dejan Bulatović. „Ko će Mariniki da podmetne nešto, zbog čega i šta konkretno ne znamo, a ne zna ni ona, jer nije imala vremena da bolje osmisli ovu ko zna koju u nizu glupost. Osvrćući se na sve afere koje je ovaj politički džuboks od političarke izbacio u javnost, počev od koka nosilja iz Vojne ustanove „Morović“, koje je optužila za dilovanje marihuane, preko napada na sve ozbiljnije državne institucije, predsednika Vučića i njegovog brata Andreja, zatim lažnog štrajka glađu, pa sve do najsramnijeg političkog poteza u istoriji srpske politike i njenog stavljanja potpisa na dokument koji jasno i nedvosmisleno kaže da su Srbi u celini genocidan narod, jedino što preostaje jeste konstatacija da takvu mržnju prema Srbiji nisu kroz istoriju pokazali ni njeni najgori neprijatelji“, konstatovao je Bulatović. „Prva među političkim besramnicima i gubitnicima, Marinika Tepić bi, duboko sam ubeđen, više sreće imala u režiranju indijskih serija kojima se ne zna ni kraj ni početak, jer je svoju političku karijeru zasnovala na elementima bolivudskih sapunica – prevare, obmane, pronevere, izjave koje se graniče sa paranormalnim, koketiranje i saradnja sa najvećim neprijateljima i tako sve do patološke mržnje prema Aleksandru Vučiću, čoveku koji se pokazao kao kost u grlu Dragana Đilasa, Marinike Tepić i svih onih nazovi opozicionih političara, koji se nadaju ponovnom povratku na vlast i uništenju Srbije, koju su do 2012. godine opustošili poput najezde skakavaca. Ali ne, Marinika Tepić. Narod je rekao jedno veliko ne toj politici mržnje, laži i nasilja. Narod je odabrao da Srbija nastavi da se gradi i razvija, a ne da se pretvori u tamni vilajet kojim bi gospodarila miljenica Dragana Đilasa“, zaključio je Bulatović.

