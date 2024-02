ZBOG KURTIJA SRBI NA KIM VIŠE NEMAJU PARA NI ZA LEKOVE! Meštani Goraždevca u očaju: Ovo je prešlo sve granice, ne znamo kako da preživimo

Meštani Goraždevca uplašeni su nakon upada tzv. kosovske policije u Privremeni organ opštine Peć i Poštu, kao i privođenja troje radnika ove institucije. Oni strahuju od toga šta će se desiti ukoliko ne dobiju redovna novčana primanja nakon što je Centralna banka Kosova zabranila upotrebu dinara.

Novac iz Pošte u Goraždevcu je u petak zaplenila tzv. kosovska policija, pa meštani nemaju gde da podignu svoja redovna primanja.

Milena Jovanović, penzionerka iz Goraždevca, pozvala je predstavnike međunarodne zajednice da dođu i uvere se kakva je situacija na terenu, ističući da stariji građani nemaju novca ni za lekove.

- Ovde živim, ovde sam rođena, tu sam stalno, prešla sam sve muke, ali ovo je preko svake granice. Nije dobro, posebno za nas penzionere, ne možemo da kupimo čekove, nemamo dinare, nemamo novca. Ionako je penzija mala i ne odgovara našim potrebama, ali ovo je prešlo svaku granicu i zato molim međunarodne demokrate koji kroje našu politiku ovamo, neka dođu da vide i da se uvere šta se sve radi i kako mi živimo i da li je ovo normalno, i da li ovog ima igde na svetu - rekla je Jovanovićeva.

Slavica Dašić kaže da njen suprug prima minimalnu zaradu, a da novca u pošti nema. Ističe da sve račune uredno plaćaju na KiM, pa je upitala lažnog premijera Aljbina Kurtija čime će u narednom periodu plaćati račune, ako nemaju gde da podignu novac.

- Ne znam kako ćemo. Moj muž prima minimalac. Plaćamo struju, plaćamo vodu, plaćamo porez na kuću, plaćamo komunalni otpad, sve plaćamo. Strahujemo, ali imam nadu u našu Srbiju, valjda će neko da nam pomogne. On (Kurti) nama to ne daje, to je moj muž zaradio, taj minimalac. Radio je u Pećkoj pivari i to ga je sledovalo kao i sve druge radnike. Sada ne prima ništa sa KiM, a plaća sve. Treba Kurti da se zapita. Treba u selu svi da se pobunimo i da pitamo odakle da mu plaćamo - rekla je Dašićeva.

Radmila Simonović živi nedaleko od pošte i uplašena je za svoju bezbednost nakon poslednjih dešavanja.

- Strepimo, ja ne mogu da radim, živim od te penzije. Uveče kada sednem, razmišljam, šta ću i kako ću, ne znam. Ja jedino da pošaljem da mi u Srbiji brat i sestra podižu penziju, kad nema para, džaba - rekla je Simonovićeva.

