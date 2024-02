Dačić: Počeo da teče rok za formiranje vlade, Srbija da se okrene novim izazovima

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačič izjavio je danas da je veoma važno što je konstituisana Skupština Srbije i da je time počeo da teče rok za formiranje nove vlade, kao i da Srbija sada treba da se okrene novim izazovima.

On je na konferenciji za novinare u holu Skupštine Srbije rekao da treba da se formiraju i ostala skupštinska tela, a da će on biti šef poslaničke grupe SPS, a njegova zamenica Snežana Paunović.

- Ono što nije dobro, to je ponašanje svih opozicionih poslanika. Od 1992., od kada sam u Skupštini Srbije, nisam video da se neko tako ponaša na konstitutivnoj sednici, uz psovke, pretnje i sve ono što ne dolikuje parlamentu", rekao je Dačić.

Kako je rekao, ko je imao prigovore, mogao je da ih uloži u zakonskom roku.

- Ta priča je završena - rekao je Dačić.

On je ocenio da Srbija treba da se okrene novim izazovima, a to su sednica Saveta bezbednosti UN o KiM, borba da Ohridski sporazum ne postane deo pregovaračkog Poglavlja 35, jer će to, kako je rekao, ugroziti naše evropske integracije, kao i komplikovana situacija u BiH, a time i Republici Srpskoj.

Dačić je rekao da će se poslanička grupa koju će činiti SPS, Jedinstvena Srbija i njihovi ostali koalicioni partneri zvati "Ivica Dačić-Socijalistička Partija Srbije (SPS)".

On je istakao da je bitno što je Narodna skupština konstitusiana u predviđenom roku i poželeo sreću i uspeh u radu poslanicima novog saziva.

Na primedbe o tome zašto predsednik Narodne skupštine nije izabran na današnjoj sednici Dačić je odgovorio da je bitno što su danas poslanicima verifikovani mandati, čime je konstituisan novi saziv Skupštine i podsetio da je već bilo primera da predsednik Skupštine ne bude izabran na prvoj sednici.

On je podsetio da kada su formirali vladu sa DS-om Slavica Đukić Dejanović nije biola izabrana na prvoj sednici.

- Najstariji je bio Jovan Krkobabić i bio je predsedavajući nekoliko meseci. Uostalom, kad sam ja bio izabran za predsednika Skupštine nisam izabran na toj prvoj sednici - rekao je Dačić.

Prema njegovom mišljenju, presedan je nešto drugo, a to je ponašanje dela opozicije, koja je, kako je naveo, pretila, psovala, izlazila sa svojih mesta, vikala, zviždala.

Dačić je poručio da će SPS i dalje biti konstruktivan faktor političke stabilnosti i državnog jedinstva i da je politika njegove partije i koalicije da nastave partnerske odnose sa Srpskom naprednom strankom i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Kao što se to dešava i na lokalnom nivou, očekujemo nastavak naše saradnje i na parlamentarnom nivou u Srbiji i u izvršnoj vlasti. Jer želimo da damo doprinos državnim i nacionalnim interesima svoje zemlje - zaključio je Dačić.