Radenović: Parlament je konstituisan, da 'uzmemo vazduh', pa biramo predsednika

Predsedavajući sednicom Narodne skupštine, najstariji poslanik u novom sazivu, Stojan Radenović izjavio je danas da je parlament konstitutisan i da su potvrđeni mandati i onih opozicionih poslanika koji nisu u sali pročitali svoju zakletvu već u holu parlamenta.

- Ovaj dan je stvarno jako uspešan. Konstituisana je Skupština. Sve poslaničke grupe su zauzele svoje kabinete, dali svoje račune da dobiju parice za ovo što rade. Jedan deo poslanika nije dorastao političkom trenutku i rade protiv sebe. Građani Srbije su to videli. Meni je žao i potrebna im je pomoć da se malo orijentišu - rekao je Radenović za Tanjug po završetku današnjeg rada.

Radenović je rekao da bi koristilo celoj državi da se svi "poprave na bolje".

Na pitanje da li su poslanici dela opozicije sa liste "Srbija protiv nasilja", bez DS, ali u prisustvu i poslanika iz koalicije NADA, bili u sali kada je skupština zvanično konstituisala, Radenović je naveo da su prisustvovali, a da su počeli da izlaze kada je on počeo da čita zakletvu.

- To je autogol za njih. Pazite, kako će ljudi u Srbiji, u Šumadiji, Bojniku, Leskovcu to da vide, jer u stvari to je nejasno. Meni je malo žao, ja mislim da im je potrebna i pomoć da šetaju malo po Srbiji, da odu tamo u Caričin grad, Lebane, da razgovaraju po kafanama u Beogradu sa starijim ljudima, penzionerima. Zna se gde se zakletva polaže. To što su oni uradili, to je kvazi zakleta - rekao je Radenović.

Na pitanje da li su mandati poslanika koji su "polagali zakletvu u holu", potvrđeni, Radenović je rekao da je sve u redu i da su i oni poslanici kao i on (Radenović).

- I sad malo da uzmemo vazduha pa ćemo da biramo predsednika. E sad, kad se bira predsednik, svi poslanici mogu da galame. Znate po proceduri kako ide za predsednika, ko nije zadovoljan, ko jeste, oni će da govore. To je ta politička borba, iznošenje mišljenja, ali samo da bude na pristojan način. To je meni važno. Meni je pristojnost ključ našeg ponašanja - rekao je Radenović.

On je dodao da će uskoro biti nastavljena aktuelna sednica na čijem je dnevnom redu izbor predsednika Narodne skupštine, potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara...

- Uskoro će biti. Ja sad pravo da vam kažem treba da vidim sve sa službama i što se mene tiče, ja sam spreman - rekao je Radenović.

On je rekao da je zadovoljan što nije obrukao unuke i poručio da suština delovanja u politici mora da bude takva da "ne može niko da se postidi nas".

- Međutim, ponašanje pojedinih ljudi, i ovo sa transparentima, to znači da postoje ljudi koji nemaju stida. Ovaj dan je svečani dan. I sad, ko god radi ovo što radi, to je čovek koji nema stida. A to je malo za žaljenje, jer naši preci nisu bili takvi - rekao je Radenović.