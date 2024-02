Li: Pitanje KiM treba da se reši kroz dijalog, u okviru rezolucije 1244 SB UN

Kineski ambasador Li Ming izjavio je danas da pitanje Kosova i Metohije treba da se reši kroz dijalog i da to rešenje bude u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

On je istakao da suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Republike Srbije moraju da se u potpunosti poštuju.

Pažljivo smo posmatrali nedavne događaje na Kosovu i zabrinuti smo. Verujemo da svaka jednostrana radnja može da dovede do širenja panike i da dovede do eskalacije tenzija, a to nije ni u čijem interesu, ni jedne strane koja učestvuje u ovom sporu, niti u interesu mira u regionu i stabilnosti", rekao je Li za Javni servis.

On je istakao da veruje da sve etničke grupe i njihova legitimna prava i sigurnost treba da budu poštovani i garantovani, uključujući i prava srpske zajednice.

"Zato se nadamo da će moći da se sprovede Briselski sporazum iz 2013. godine i osnivanje Zajednica srpskih opština. U načelu, mi se nadamo da će kosovsko pitanje biti rešeno na osnovu međunarodnog prava i u okviru relevantnih rezolucija UN. Mi uvažavamo i cenimo političke napore Srbije da se ovaj problem i pitanje reši i nadamo se da možemo da sačuvamo bliske kontakte jedni sa drugima po ovom veoma važnom pitanju", rekao je kineski ambasador.

Li je naglasio da je tokom jučerašnjeg dana imao odličan sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, na kojem su oni, kako je rekao, razmenili stavove i ideje o bilateralnim odnosima dve zemlje.

"Razgovarali smo i o pitanjima koja se tiču naših zajedničkih interesa i glavnih briga. Mi, Kina i Srbija, smo jako dobri prijatelji zato što imamo slično istorijsko iskustvo. Mi se borimo za svoj suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost. Mi poštujemo jedni druge i jedni druge doživljavamo kao jednake partnere i uspostavili smo duboko političko poverenje na tom temelju. Zato u ovim oblastima od zajedničkog interesa i glavnih razloga za zabrinutost, Kina i Srbija jedna drugu razumeju i uzajamno se podržavaju", rekao je ambasador Kine.

On je dodao da je njegovoj državi veoma značajno to što Srbija podržava i poštuje princip jedne Kine.

"Tako da i kada je reč o pitanju Kosova, stav Kine je jasan i dosledan i to je tako već dugo. Naši portparoli iz Ministarstva spoljnih poslova već su u ponedeljak izdali izjavu da Kina u potpunosti podržava suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Srbije", rekao je Li.