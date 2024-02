Milenko Jovanov, narodni poslanik, govoreći o skandaloznom ponašanju opozicije u Narodnoj skupštini kaže da je to praktično nastavak prošlog mandata, jer je on završen uz njihove vuvuzele i pištaljke.

Jovanov je rekao da je opozicija nastavila tamo gde je stala, krajnje bezidejno i da nisu pokazali ništa novo, već su vređali i psovali.

- Generalno, oni koji znaju Dragana Đilasa, njegovi bivši saradnici koji sve više izleću u medije, kažu da je on sklon tome, sa jedne strane, a sa druge strane, te pretnje njegove ''zapamtićeš me'' - kazao je Jovanov za Pink.

Jovanov je rekao da su njegovi saradnici pričali da je Đilas išao na seanse za kontrolu besa i dodao da to očigledno nije dalo nikakve rezultate.

- Juče niste videli kako je on izgledao kada je ušao u salu, on je bio bled, pod stresom, napet, to se vidi po fizionomiji lica, izdržao je dva minuta pre nego što je počeo da psuje... Onog momenta kad je završeno intoniranje Himne oni su uradili ono što uvek rade. Došli su u deo gde je predsedavajući i tu pokušali da naprave cirkus - ocenio je Jovanov.

Kako je dodao, oni su kao rulja, kada jedan krene, svi nastavljaju.

Jovanov je rekao da su juče faktički bila dva polaganja zakletve.

- Mi smo se zakleli pred zastavom Republike Srbije, pod grbom Republike Srbije, pročitali zakletvu poslanika... Mi smo se obavezali da radimo u korist države i naroda, oni su se sa druge strane zakleli na logo N1 i Nove S, Miloš Jovanović i Dragan Đilas zakleli su se Šolaku da će da rade šta on kaže - naveo je Jovanov.

Kako je rekao, to su sada dva pola političke scene i svoje su izabrali.