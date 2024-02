PALMA: EVROPSKI PARLAMENT DA USVOJI REZOLUCIJU O APARTHEJDU NA KOSOVU I METOHIJI, A NE U IZBORIMA U SRBIJI

Rezolucija u Evropskom parlamentu o situaciji u Srbiji posle izbora, koja je danas usvojena i koja nije pravno obavezujuća je dokument koji predstavlja direktno mešanje u unutrašnje stvari jedne suverene države, a usvojena je na osnovu lažnih informacija dela opozicije u Srbiji, koji se ne može pomiriti sa voljom građana Srbije, reako je Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije.

- Ta opozicija i deo evroparlamentaraca moraju da shvate da vlast u Srbiji biraju građani Srbije, a ne poslanici Evropskog parlamenta. Zašto taj Evropski parlament ne usvoji rezoluciju o Hrvatskoj gde ima pola miliona birača više nego stanovnika. U Hrvatskoj imate gradova i opština gde bukvalno ima više birača nego stanovnika i gde na izbore dolaze ti birači iz inostranstva, ali to niko ne vidi kao problem jer ti ljudi imaju pravo glasa, kao što svaka država na svetu ima dijasporu, pa tako i Srbija. Ali samo u Srbiji opozicija optužuje svoju državu i svoj narod - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma i dodao:

- Umesto što se bave lažnim informacijama dela opozicije u Srbiji, Evropski parlament treba da se bavi štrajkovima i protestima u svojim državama i treba da se bavi kršenjem ljudskih prava u Evropi, a danas u Evropi ima deo jedne države u kome se sprovodi aparthejd, prvi nakon onog u Južnoafričkoj Republici, a to je Kosovo i Metohija, gde Kurtijeva vlast vrši fizički i psihički teror nad preostalim Srbima sa ciljem totalnog proterivanja i to što se dešava na Kosovu i Metohiji je aparthejd. To je sramota za Evropsku uniju i Evropski parlament.

- Što ne usvoje Rezoluciju o poštovanju Briselskog sporazuma i formiranju Zajednice srpskih opština. To Evropskom parlamentu nije predložila opozicija u Srbiji, već samo kako da bez glasova građana Srbije dođe na vlast. Gospodo iz Evropskog parlamenta, nećete u Srbiji dobiti vlast koja će uraditi ono što vi tražite, a to je priznanje lažne države Kosovo. To je pravi cilj ove rezolucije. Ali kao što i sami znate, rezolucija koju ste usvojili nije pravno obavezujuća, ali obavezujuća je Rezoluciija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koju ste prekršili i dalje je kršite - zaključio je Marković.