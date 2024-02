ORLIĆ REAGOVAO NA ĐILASOVU IZJAVU: 'Sad traži sankcije jer ga narod neće'

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Vladimir Orlić oglasio se na svom Iks nalogu oštro reagujući na izjavu Dragana Đilasa.

"Tajkun Đilas ceni šta je sramno: što ne ode u EP da psuje mater, pokaže šta mu nije sramno? To radi u srpskoj skupštini. On ceni ko je lopov: što nije u EU nagrabio 619 miliona "prihoda" tokom funkcije? To je uradio Srbiji. Sad traži sankcije jer ga narod neće. Prepoznali lopužu."