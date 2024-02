OVO SU 4 KLJUČNA TERMINA! Vučić na sednici SB UN međunarodnoj zajednici JASNO STAVIO do znanja u kakvim uslovima žive Srbi na KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja pred SB UN koristio je precizne pravne termine koji su od izuzetne važnosti u našoj pravnoj argumentaciji pred ovim telom.

1. NAMERNO KREIRANjE NEPODNOŠLjIVIH USLOVA ZA ŽIVOT (DELIBERATE CREATION OF UNBEARABLE LIVING CONDITIONS).

2. NEPOPRAVLJIVA ŠTETA (IRREPARABLE HARM)

3. ZLOČIN PROGONA KAO ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI (CRIME OF PERSECUTION AS A CRIME AGAINST HUMANITY)

4. ŠIROKO RASPROSTRANjEN I SISTEMATSKI NAPAD NA SRPSKO CIVILNO STANOVNIŠTVO ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI (WIDESPREAD OR SYSTEMATIC ATTACK DIRECTED AGAINST SERBIAN CIVILIAN POPULATION AS A CRIME AGAINST HUMANITY)

Reč je o Međunarodno-pravnim konstrukcijama korišćenim i u zahtevu za vanrednu sednicu SB UN, koje kvalifikuju fizičko i strukturno nasilje, kao i tekući zločin Prištine nad Srbima, a koje se koriste i definisane su u važnim međunarodnim dokumentima.

Nakon govora predsednika premijerka je objasnila da je Vučić biranim terminima Aljnina Kurtija optužio za zločin protiv čovečnosti.

- Ovaj govor je drugačuji od ostalih. Oni koji se ne razumeju u međunarodno javno pravo to možda ne razume. Vučić je govorio o sistemskim merama Prištine, sprovođenim u dužem periodu, sa ciljem progona Srba i svako ko pogleda govor može da kaže da imamo čist primer zločina protiv čovečnosti - navela je Brnabić.

