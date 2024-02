MALA, ALI ZNAČAJNA POBEDA SRBIJE! Vučić za Pink nakon obraćnja na sednici Saveta bezbednosti: Naše poruke su bile sadržajne i jasne

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon vanredne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i Metohiji.

- Mislim da su naše poruke bile sadržajne i jasne- rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle govora u SB UN za Pink.

Kaže da naše poruke nisu bile ni opširne, ni oštre.

- Zadovoljan sam onim što smo mogli da čujemo. Videli ste našu argumentaciju, naše odgovore - odgovorne i ozbiljne. Videli ste argumentaciju koja se zasniva na ličnoj mržnji, na lažima o Sanduloviću i raznim drugim glupostima - naveo je predsednik Srbije.

- Čini mi se da smo mogli činjenicama da govorimo o onome što se dešava na KiM. Ovo neće rešiti probleme, ali narod mora da zna da ćemo se boriti za njih - naveo je Vučić i dodao:

Ponosan sam na svoju, na našu, na vašu Srbiju, na Srbiju svih nas, koja sme da se ponaša odgovorno, ozbiljno, ali i koja sme da čuva svoj slobodarski duh i da u lice kaže sve.

- Dobili smo to da imamo otvorenu sednicu i da mogu da se čuju naši argumenti koji nisu bili bez stvarnog sadržaja, koji nisu bili bez činjenica, a koje mnogi bezbroj puta ne bi želeli ili nikada nisu hteli da čuju. To čini mi se nešto važno što smo dobili. Američka predstavnica je rekla da nije ovo mesto za razgovor o Kosovu i Metohiji. Nažalost, zahvaljujući odlukama iz 2010. godine nekih drugih, ovo mesto nije bilo važno za odlučivanje o Kosovu i Metohiji. Ja sam srećan što, iako su mi govorili da nikada neću tražiti sednicu Saveta bezbednosti, kao što vidite tražili smo i zahvalan sam svima, pa i Amerikancima što su prihvatili tu sednicu i što smo na kraju imali otvorenu sednicu. Jer kod njih se inače uvek samo čuje ono što Kurti govori. To je deo njihove argumentacije i deo Kurtijeve argumentacije. A ovu našu argumentaciju gotovo nikada nisu mogli da čuju. I da vam kažem nešto - rekao je predsednik Srbije.

Istakao je da se ovde borila Srbija, a ne Vučić.

- Imao sam sat vremena samo da obučem odelo. U avionu sam se pripremao za nastup. Ovde smo se borili za svoju zemlju, a neki drugi protiv naše zemlje. Ovo je jedna mala, ali značajna pobeda Srbije - kazao je on.

Vučić je rekao da je nastavak dijaloga moguć, ako se formira Zajednica srpskih opština na koju naš narod čeka 11 godina.

