'SRBIJA JE SLOBODNA I SLOBODARSKA ZEMLJA' Vučićeve poruke sa sednice SB UN: Stvaranje nepodnošljivih uslova za život Srba jedini cilj Prištine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na vanrednoj sednici Saveta bezvednosti UN o Kosovu i Metohiji, održanoj sinoć na zahtev Srbije, da je vanredna sednica zakazana zbog situacije koja u suprotnosti sa rezolucijama i poveljama UN, a koja bi mogla da uzrokuje nepopravljivu štetu opstanku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

On je rekao da je neposredan povod za sednicu potez tzv. Centralne banke Kosova kojom se zabranjuje dinar od 1. februara, čime je izvršena kulminacija napada na Srbe i nealbansko stanovništvo, budući da je njihov opstanak na teritoriji južne srpske provincije u ogromnoj meri direktno zavisan od priliva dinarskih sredstava, pre svega iz budžeta Republike Srbije.

Naglasio je da je očito da je upravo stvaranje nepodnošljivih uslova za život i uskraćivanje mogućnosti opstanka Srba jedini cilj režima u Prištini. Vučić je ukazao da odluka da se zabrani dinarski platni promet direktno onemogućava svako funkcionisanje svih društvenih, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, kulturnih i drugih institucija koje omogućavaju Srbima da sebi i svojim porodicama obezbede osnovne životne namirnice, školuju se, leče, kupuju lekove i čine sve ono što se smatra uobičajenim životom sa minimumom ljudskog dostojanstva.

Prema njegovim rečima, te institucije predstavljaju osnovu za formiranje Zajednice srpskih opština, čije nadležnosti i struktura su jasno definisani sporazumom o opštiniskim principima potpisanim 2015. godine, a koji precizno definiše da Srbija ima pravo da finansira ZSO.

Vučić je istakao da ukidanje dinara od strane Prištine predstavlja direktan udar na opstanak Srba na KiM, kao i na formiranje Zajednice srpskih opština. Istakao je da će u tom smislu činjenično razobličiti potpunu neutemeljenost argumentacije režima u Prištini koji tvrdi da je meru ukidanja dinara i uvođenja evra kao jedinog platnog sredstva preduzeo isključivo u svrhu obezbeđivanja navodne vladavine prava.

- Molim vas da imate u vidu da tzv. rukovodstvo kosovskih Albanaca koristi termin vladavina prava kako bi isključivo naneo štetu Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Radi se o toliko rasprostranjenoj praksi da privremene institucije samouprave već osam godina javno i otvoreno odbijaju da izvrše pravosnažnu i konačnu odluku sopstvenog vrhovnog suda o vraćanju zemljišta koje je u vlasništvo srpskog pravoslavnog manastira Visoki Dečani - naveo je predsednik Srbije. Naglasio je da je u kontekstu takve prištinske tzv. vladavine prava tzv. kosovsko pravosuđe Srbe na Kosovu i Metohiji i potencijalne srpske povratnike masovno progoni pod lažnim optužbama za ratne i druge zločine, a da je pripadnik ilegalnih tzv. KBS Azem Kurtaj, koji je na Badnje veče 2023. godine iz službenog vatrenog oružja upucao srpsko dete Stefana Stojanovića, 11 godina starog i njegovog rođaka Miloša, 21 godinu, sada slobodan čovek i brani se sa slobode.

- U tom smislu ne sme se izgubiti iz vidokruga da je ovo samo jedan od čak 470 nekažnjenih etnički motivisanih napada na Srbe, Srpsku pravoslavnu crkvu i njihovu imovinu u 2021, od kada je na čelu takozvanog rukovodstva kosovskih Albanaca Aljbin Kurti, koji sada rukovodi progonom Srba. Poređenja radi tokom čitavih devet godina, pre Kurtijevog dolaska na vlast 2021. na Kosovu i Metohiji registrovano je ukupno 669 takvih etničkih motivisanih napada, što je povećanje od 300 odsto - naveo je Vučić.

Vučić je istakao da je dinar legalno sredstvo plaćanja u Srbiji i da samim tim ne može biti zabranjen na KiM kao delu teritorije koja je u sastavu Srbije, a koja je rezolucijom 1244 UN stavljena pod međunarodnu upravu, dok je evro uveden na protivpravni način jednostranom odlukom političkog rukovodstva u Prištini.

- Dakle, nametanje evra je u ovom slučaju nepobitno učinjeno ne u svrhu bilo kakve vladavine prava, već bez ikakvih pravnih osnova i odgovarajućih aranžmana sa EU i samo isključivo u svrhu dovršetka kreiranja nepodnošljivih uslova života za Srbe i njihovog progona sa KiM - istakao je Vučić. Ukazao je da se položaj srpskog stanovništva na KiM drastično pogoršao nakon aprilskih izbora u četiri opštine na severu KiM, nakon što su politički predstavnici većinskog srpskog stanovništva u tim opštinama, zbog pojačane represije i političkog obračunavanja, na zahtev svojih birača napustili privremene institucije samouprave. Vučić je podsetio da je Priština suprotno volji Srba raspisala i održala izbore u te četiri opštine, koje su Srbi, iz razloga koji su opravdani i jasni, bojkotovali.

- Izbori su održani u potpuno nedemokratskim uslovima, a nelegitimni albanski gradonačelnici nasilno su zaposeli lokalne samouprave uz pomoć teško naoružanih pripadnika navodne specijalne policije, odnosno pripadnika veoma dobro naoružanih albanskih oružanih formacija - podsetio je predsednik Srbije. On je dodao da je nakon toga usledilo uklanjanje simbola Srbije i isticanje obeležja tzv. Kosova.

- Ovakva situacija dovela je do mirnih protesta Srba, na koje su albanske oružane grupacije reagovale tako što su samo 29. maja ranili više od 50 Srba. U tim događajima došlo je i do tragičnog i za svaku osudu ranjavanja pripadnika KFOR-a, koji su iz nama nerazumljivih razloga namerno ili nenamerno praktično omogućili sprovođenje ciljeva Aljbina Kurtija - rekao je Vučić. On je naglasio i da je tada iz vatrenog oružja ranjeno četvoro Srba, a jedan učesnik protesta, Dragiša Galjak, je rafalom iz automatskog oružja upucan u leđa, ali da niko od prištinskih naoružanih formacija nije podvrgnut procesuiranju za ovo nasilje nad Srbima.

Vučić je rekao se teror prištinskog režima protiv srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji intezivira, uključujući i fizičke napade na Srbe, i da je u uslovima tekućeg progona Srba postalo sasvim jasno zašto Priština odbija da ispuni obavezu formiranja ZSO. "Iako je činjenica da međunarodna zajednica označila Prištinu kao isključivog krivca za ovu eskalaciju, Priština se suštinski nije suočila sa ozbiljnim posledicama svog delovanja", naveo je Vučić. Naveo je da Priština sve otvorenije i bezobzirnije u sprovođenju progona Srba koristi oružane formacije.

- Te formacije su sastavljene gotovo isključivo od kosovskih Albanaca, čije postojanje na teritoriji Kosova i Metohije je nepobitno, nelegalno i u suprotnosti sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 - poručio je Vučić. Podsetio je da su naoružane grupacije Albanaca na Kosovu i Metohiji, prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, morale da budu demilitarizovane, što podrazumeva i zabranu njihovog ponovnog formiranja u jednom ili drugom obliku.

- Njihovo opremanje savremenom vojnom opremom je nesumnjivo suprotno sa rezolucijom - naveo je Vučić. On je podsetio i da se Priština obavezala na uspostavljanje Zajednice srpskih opština i ocenio da bi se njenim formiranjem u skladu sa sporazumima iz 2013. i 2015. godine, koje Priština uporno odbija da sprovede, stvorila atmosfera u kojoj bi Srbi imali barem šansu za dostojanstven život i zaštitu od progona i nasilja.

Vučić je apelovao na Savet bezbednosti i međunarodne organizacije koje mogu da utiču na rešavanje krize da preduzmu hitne i odlučne mere u cilju normalizacije situacije na Kosovu i Metohiji, spreče dalji progon Srba i stvore uslove za ponovno uspostavljanje smislenog dijaloga Beograda i Prištine u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i rezolucijama SB UN. On je rekao da će Srbija sa svoje strane provoditi sve sporazume i preduzimati sve potrebne mere u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti. Istovremeno, on je pozvao Savet bezbednosti da ne izgubi iz vida da je Srbija poslala zahtev Kforu, u skladu sa rezolucijom 1244 i vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova, da se omogući povratak dogovorenog broja srpskog bezbednosnog osoblja, koje bi pomoglo međunarodnim snagama u zaštiti srpskog stanovništva.

- Iako je to međunarodno pravni dokument i u njemu se jasno nalaže obaveza komandantu Kfora da omogući takav povratak, do toga nije došlo - rekao je Vučić. Naglasio je da se politika Srbije temelji na povelji Ujedinjenih nacija i, kada je reč o situaciji na teritoriji Kosova i Metohije, strogom poštovanju rezolucija Saveta bezbednosti. On se, istovremeno, zahvalio zvaničnicima iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i svim tradicionalnim prijateljima sa istoka što su reagovali na poslednje poteze Prištine sa osudama u saopštenjima. Vučić je naglasio da rešenje za krizu, kao i za sve druge krize koje je Priština u proteklom periodu proizvela, može da bude samo jasan nalog da momentalno zaustavi sve pomenute mere kojima namerno stvara nepodnošljive uslove za život i sprovodi progon Srba, kao i odlučno obeshrabrivanje Prištine da u budućnosti poseže za bilo kakvim jednostranim potezima koji se odnose na srpski narod na KiM.

Vučić je, na kraju vanredne sednice Saveta bezbednosti UN o situaciji na KiM u replici na izlaganje Aljbina Kurtija, da Srbija nije ničija marioneta već slobodna, nezavisna i slobodarska zemlja, kao i da je na KiM prema Povelji UN i Rezoluciji 1244 jedino prekršen teritorijalni integritet Srbije.

- Neko mora da shvati da u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i Rezolucijom 1244 jedini teritorijalni integritet koji je prekršen jeste teritorijalni integritet Srbije. Nema drugih zemalja u kojima je došlo do kršenja teritorijalnog integriteta - rekao je Vučić. Takođe, naveo je da je pomenuto u SB UN da je Srbija produžena ruka Rusije.

- Kao ponosni predsednik Srbije, a govorim svima vama i vidite da mi je lako da vas pogledam u oči i kažem - da je Srbija nezavisna, suverena, slobodarska zemlja, da mi nismo ničije marionete, ni SAD, Rusije ili bilo koje druge zemlje u svetu i tako će i ostati - poručio je Vučić. Predsednik Srbije je pre toga naglasio da većina zemalja koje su protivno Rezoluciji 1244 UN priznale nezavisno Kosovo pokušavaju da nađu dovoljan razlog i opravdanje za sve što je Priština radila i da je to efekat koji ima događaj 24. septembra, što je Srbija kao država osudila.

- Ali neko mora da objasni i kaže šta se zapravo desilo i zašto ja to nisam pomenuo tokom govora. Pre svega, nije dobro da ništa nismo čuli o pokušajima ubistva srpske dece zato što su nosili badnjak. Ali morate da znate da smo deset meseci pre slučaja Banjska pregovarali sa EU i SAD i pokušali smo da udovoljimo, preklinjali i molili Srbe da se pomere sa barikada koje su podignute zbog konstantnog sistematičnog napada Prištine na njih. I ja sam sam primio sve garancije i od SAD i od EU i pokušavao sam da ubedim kosovske Srbe da prihvate te garancije - rekao je Vučić. Istakao je da su verovali njemu, ali ne i EU i SAD.

- Rekli su - oni će da prekrše i zaborave sve, a naše će loviti kao zečeve. Ja sam rekao ne možemo da dobijemo više, moramo da verujemo našim evropskim i američkim partnerima. Oni su rekli uradićemo to, ali i dalje ne verujemo da će oni da ispoštuju to što su nam obećali - rekao je Vučić. Naglasio je da su tri meseca posle toga vlasti u Prištini počela da love Srbe koji su podizali barikade.

- I to je bio jedan od razloga zašto su ti ljudi koji su rođeni i ceo svoj život živeli na Kosovu, želeli da odbrane svoja ognjišta, da odbrane svoje porodice. Jesu li oni to s pravom uradili? Ne verujem, ali morate da znate pravi razlog. Čak i posle toga počeli smo istražni proces i videćemo optužnice - naglasio je Vučić.



Šefica UNMIK-a Karolin Zijade izjavila je na sednici SB UN da jednostrane odluke doprinose destabilizaciji situacije na Kosovu i Metohiji i istakla da odluka Centralne banke tzv. Kosova o zabrani upotrebe dinara nije dovela do deeskalacije situacije, već da je ugrozila desetine hiljada ljudi koje primaju isplate u dinarima.

- Ova uredba remeti isplate pojedincima koje finansiraju srpske institucije na Kosovu, subvencije za poljoprivredu, penzije i socijalna davanja - rekla je Zijade. Prema njenim rečima, time što su prištinske vlasti najavile tranzicioni period u vezi sa primenom odluke o zabrani dinara "nisu rešene sve zabrinutosti" međunarodne zajednice.

- Ovakva pitanja treba rešavati u skladu sa Briselskim sporazumom, kojim je, između ostalog, predviđeno osnivanje Zajednice srpskih opština - rekla je Zijade. Istakla je da su jednostrane akcije povod za veliku zabrinutost i pozvala Beograd i Prištinu da se angažuju u dijalogu kojim posreduje Evropska unija.

Zamenik stalnog predstavnika Rusije u Ujedinjenim Nacijama, Dmitrij Poljanski, izjavio je da prištinske vlasti na čelu sa Aljbinom Kurtijem na sve načine pokušavaju da se oslobode nealbanskog stanovništva, da posežu za terorom i ne prezaju od nasilja koje vrše nad Srbima kako bi napustili svoje domove.

- Žele da stvore nemoguće uslove za život. Danas na Kosovu prisustvujemo etničkom čišćenju, a zagovornici ljudskih prava čine sve da ignorišu to. Kao rezultat, više od 40 odsto Srba je napustilo pokrajinu. Pokušaj Prištine da izbaci dinar iz upotrebe je nezakonit, jer je sada ugroženo 100.000 nealbanskog stanovištva. Ovo nije pitanje ekonomije, već je diskriminatorna, politička mera. Kao rezultat svega što vidimo, može da se desi da dođe do novog nasilja na Balkanu - upozorio je Poljanski na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti o situaciji na KiM.

On je, takođe, rekao da je Rusija uverena da SB UN mora da, kako je rekao, "obuzda kosovske lidere koji nemaju opravdanje da pretvore dijalog u pitanje statusa, što je suprotno rezoluciji 1244".

On je ukazao i da se Srbima uskraćuje pravo glasanja na referendumu, na izborima.

- Odigravaju se hapšenja, tu je i fizičko i ustavno nasilje protiv Srba. Obim svega toga je veliki. Neverovatno je da se sve to dešava danas, u srcu Evrope. Ljudi u Briselu, Vašingtonu gledaju to nemo i ponašaju se kao da se ništa ne dešava. Igorniše se Briselski sporazum. To je dokaz da je nemoguće da se pregovara sa Briselom u današnje vreme. Pentagon jasno stavlja do znanja da daje je Prištini 24 'džavelina', što je kršenje Rezolucije 1244 - rekao je Poljanski.

