Orlić za Pink: Videli smo Aleksandra Vučića koji se argumentima borio za svoju zemlju i svoj narod. Ali videli smo i one koji su otišli u Strazbur da treže sankcije protiv svoje zemlje, jer ih narod neće

Obraćanje predsednika Vučića na sednici Saveta bezbednosti u Ujedinjenim nacijama gledala je cela Srbija.

Vladimir Orlić, potpredsednik Srpske napredne stranke, rekao je, u Novom jutru kod Jovane Jeremić na Pink televiziji, ako se pogledaju dva jučerašnja događaja, na jednoj strani predsednika Republike Aleksndra Vučića u Savetu bezbednosti UN-a koji se bori za svoju državu i svoj narod i odlučno i hrabro zastupa naše interese na Kosovu i Metohiji, govoreći pravo u lice onima na kojima je odgovornost i šta bi ko mogao da uradi ako zaista žele da vode računa o međunarodnom javnom pravu kao nikade pre njega, a na drugoj strani imali ste poslušnike i bednike iz partija bivšeg režima koji su išli u Strazbur da se tamo dodvoravaju.

- Dodvoravali su se sponzorima tzv. nezavisnog Kosova u tom istom evropskom parlamentu i govorili sve najgore protiv svoje države, protiv svog naroda i naravno protiv Aleksandra Vučića koji se nalazi na čelu Srbije - rekao je Orlić.

On kaže da je ceo narod mogao da vidi da tu razliku niko više ne mora da nam objašnjava, od jučerašnjeg dana pa do kraj sveta i veka.

- Istorijski značaj, reči koje je uputio Aleksandar Vučić između ostalog ogleda se i u tome što su po prvi put na taj način postavljene formulacije da ne može da oponira niko argumentima pravnim ni političkim činjenici, a ono što Kurti radi iživljavajući se i terorišući srpski narod na Kosovu i Metohiji po definiciji opisuje zločin protiv čovečnosti - rekao je Orlić.

Dodaje da oni kojii su to dozvolili, hteli da u tome učestvuju svesno ili ne, sada će da razmisle u čemu to časno učestvuju i da li žele to da nastave da rade dalje.

- Videli smo sa koliko snage i energije i argumenata se Aleksandar Vučić bori za svoju zemlju i svoj narod ne pitajući koliko je to lako ili teško. A šta mislite, jel to bio mali podvig tražiti sednicu Saveta bezbednosti UN-a, u nekoliko dane pregovarati dan i noć sa svima iako znaš da većina država koja tamo sedi su priznali nezavisnost tzv. Kosova, pa uspeti da ih ubediš argumentima da treba da se sednica održi i da bude otvorena za javnost - kaže Orlić i dodaje:

- Uraditi to na onako fantastičan način da će sigurno o tome da se priča dosta dugo. I onda na sve to da znaš da će Kurti koji sedi preko puta onako pokvaren, ciničan kakav stalno jeste baš da se pozove na nešto što se dogodilo tog dana. A tu mislim na ove Đilasove - Tepićku, Grbovića, Lazovića i ostale najobičnije krpe i sluge koji su otišle tog dana u Strazbur, pa da će Kurti da kaže, a jel ste videli u Stazburu su osudili Vučića i Srbiju. Koristi isti tekst kao što su ovi iz partije bivšeg režima, ovi tajkunski poslušnici koristili tamo dok su se dodvoravali Violi fon Kramon, onom Šideru, Grošelju i ostalim dežurnim srbomrscima - navodi Orlić.

Autor: D. S.