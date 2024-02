Blizu 15.000 ljudi dobiće novac od države ove godine za kupovinu kuća na selu. Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, rekao je da je procedura za one koji konkurišu za sredstva jednostavna, da ljudi treba da imaju manje od 45 godina, da su državljaniani Srbije, da nemaju imovinu.

- A to znači da nemaju kuću, da nemaju stan, i da imaju dobru volju da pronađu kuću. Jednu lepu kuću u nekom od lepih sela Srbije, i kuća će biti njihova - istakao je Krkobababić za prvu i najavio da će novca biti tokom cele godine, kao i da sad ima inicijalno oko 500 miliona što je dovoljno za početak.

MAPU SELA KOJA ĆE OPSTATI PRAVE MLADI LJUDI

Krkobabić je rekao da je do sada realizovana kupovina 2.650 kuća za 10.000 ljudi.

- Ta kuća koja je napuštena, useljavanjem tih ljudi, postaje dom, mesto gde imamo decu, gde imamo odrasle, gde počinje jedan novi život - rekao je Krkobabić i istakao selo Željušu u Dimitrovgradu gde je od broja novorođenih beba prošle godine 21 odsto bilo u tom selu.

Kako je rekao Krkobabić ta sela u kojoj dolaze ljudi koji su kupili kuće dobijaju urađene puteve, rasvetu, kompletnu infrastrukturu.

- Znači na jednom postaje to mesto primamljivo - rekao je Krkobabić očekujući da će i u ovogodišnjem konkursu biti ljudi mlađih od 30 godina, jer su optimistični, kako je naglasio i da imaju ideje.

- Često slušam sad rasprave oko toga koja će nam sela opstati. Imamo 4.700 sela, pa, naravno, da ne mogu da opstanu svih 4.700. 1.000 ima manje od 100 stanovnika. Evo sad na neki način mi pravimo mapu sela koja će opstati. A mapu prave upravo ti mladi ljudi. Gde se oni budu opredelili za koja sela, ta sela će opstati. Tu nema nikakve dileme – istakao je Krkobabić i dodao da su i svi problemi vezani za Kosovo i Metohiju nastali onog momenta kad su naši ljudi počeli da se iseljavaju.

SEDNICA O KOSOVU I METOHIJI TAMO GDE JOJ JE I MESTO, ZA STOLOM UJEDINJENIH NACIJA

Kako je rekao Krkobabić i jučerašnja sednica o pitanju Kosova i Metohije, našla se na stolu.

- Našla se na stolu gde je i trebalo da bude, na stolu Ujedinjenih nacija. To je ključno. Otvara se ponovo pitanje. I sad je na nama, hajde da mi tu Kuršumliju naselimo tim mladim ljudima. Da te predele naselimo tim mladim ljudima. Da vidimo privrednu aktivnost, živost, sportsku aktivnost, kulturnu aktivnost – naveo je Krkobabić i dodao da je najveće interesovanje za Vojvodinu i u Pirotskom okrugu.

- U Vojvodini su infrastrukturno uređena sela. Ona su bliza velikih centara. Neko ko sad želi da radi u Novom Sadu, Zrenjaninu, Pančevu, svejedno mu je, da li živi u Opovu, ili u samom centru. Veze su dobre. Ti mladi ljudi se nisu tek tako odlučili. Oni vrlo dobro znaju gde odlaze. Ova sela imaju budućnost i ona će opstati.

SOCIJALNO GARANTOVANA PENZIJA ZA SVE LJUDE PREKO 65 GODINA, A NIKADA NISU RADILI U FIRMAMA

Krkobabić je rekao da se zalaže za socijalno garantovanu penziju za one ljude koji penziju nikada neće imati, jer nisu bili zaposleni u firmama.

- Pune su nam priče te Evropske unije i svog tog civilizovanog sveta. Naš put jeste ka Evropskoj uniji, ka tim vrednostima, pravim vrednostima. Ta socijalno garantovana penzija je neka vrsta narodne nadoknade. Namenjena je onim ljudima koji imaju više od 65 godina, a nemaju penziju i nemaju nikakve prihode. To nije klasična penzija u tom izvornom smislu. Ta narodna nadoknada države Srbije namenjena bi bila onima koji nemaju izvore prihoda i koji to očekuju – rekao je Krkobabić i zaključio:

- Utvrdićemo to precizno. I ja se nadam da ćemo u ovom periodu, ovom planu, do 2027. godine u sklopu iskornjivanja siromaštva uspeti to da realizujemo. Evo, neka to bude za početak 100 evra. Susedna Hrvatska ima 150 evra. O iznosu ćemo lako, ako postignemo saglasnost da je tim ljudima to potrebno.