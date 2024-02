Moćan govor Vučića pred SB UN o Banjskoj ostavio SNAŽAN UTISAK na Srbe na KiM

Govor predsednika Vučića pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija imao je snažan odjek i među Srbima na Kosovu i Metohiji, posebno njegova ubedljiva replika na kraju zasedanja kada je govorio o tragičnim dogadjajima u Banjskoj.

Predsednik je tada jasno predočio čitavom svetu šta je prethodilo tim dogadjajima i kako su Srbi bili razočarani garancijama medjunarodne zajednice koja nije uspela da ih zaštiti zbog čega su sami pokušali da odbrane svoj kućni prag i svoje porodice.

- Ovde većina zemalja koje se protive rezoluciji 1244 UN priznaju nezavisno Kosovo, pokušavaju da nađu dovoljan razlog i opravdanje za sve što je Priština radila i efekat koji imamo na događaj 24. septembra, koji smo mi kao država osudili, ali neko mora da objasni i da kaže šta se zapravo desilo. Pre svega, nije dobro što ništa nismo čuli o pokušajima ubistva srpske dece samo zato jer su nosili badnjak,kao i o pokušajima ubistva još nekim drugih Srba. Morate da znate da smo 10 meseci pre slučaja “Banjska” pregovarali sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama i da smo pokušali da im udovoljimo, preklinjali smo i molili smo Srbe da se pomere sa barikada koje su podignute zbog konstantnog sistematskog i sistematičnog napada Prištine na njih i ja sam lično primio sve garancije i od Sjedinjenih Američkih Država i od Evropske unije. Pokušavao sam da uverim kosovske Srbe da prihvate te garancije. Oni su došli na taj sastanak sa mnom i rekli su: “Mi verujemo tebi, ali ne verujemo njima. Oni će da prekrše i zaborave sve, a nas će loviti kao zečeve”. Rekao sam im da trenutno ne možemo da dobijemo više i da moramo da verujemo našim evropskim i američkim partnerima. Oni su rekli da će pomeriti barikade, ali da i dalje ne veruju da će oni da poštuju i ispoštuju to što su nam obećali. Tri meseca posle toga, vlasti u Prištini su počele da love Srbe koji su podizali te barikade i to je bio jedan od razloga zašto su ti ljudi, koji su rođeni i ceo svoj život žive na Кosovu i Metohiji, želeli da odbrane sopstvena ognjišta, da odbrane svoje porodice. Da li je to ispravan način? Ja mislim da nije, ali morate da znate pravi razlog. Čak i posle toga, započeli smo istražni proces i videćemo optužnice, ali neko mora da shvati da, u skladu sa poveljom Ujedinjenih Nacija i rezolucijom 1244, jedini teritorijalni integritet koji je prekršen jeste teritorijalni integritet Srbije. Nema drugih zemalja u kojima je došlo do kršenja teritorijalnog integriteta - ovim rečima je predsednim Vučić završio svoju repliku.

Autor: