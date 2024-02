MAKEDONSKA POLICIJA OGOLILA SVE KURTIJEVE LAŽI: Nije bilo pokušaja ubistva!

Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije reagovalo je na informaciju o navodnoj pretnji premijeru Kosova Aljbinu Kurtiju tokom boravka u Skoplju, navodeći da nije bilo nikakvih pokušaja atentata!

Portparol MUP-a Toni Angelovski rekao je da nije bilo pokušaja ubistva Kurtija.

On je rekao da je policijsko obezbeđenje Kurtiju određeno po pravilima i protokolima.

"Obaveštavamo vas da tokom posete premijera Kosova Aljbina Kurtija Skoplju nije bilo pokušaja njegovog ubistva. Što se tiče bezbednosti tokom posete premijera Kurtija, ona je organizovana po unapred određenim pravilima i bezbednosnim procenama“, rekao je Angelovski.

Kurti je novinarima nakon povratka iz Skoplja, rekao da se tamo osećao bezbednim i pored pretnji „od pojedinaca i struktura koje imaju korene u zvaničnom Beogradu".

North Macedonia Ministry of Interior say there was no murder attempt against Kurti in Skopje. "The measuers for his visit are in line with common rules, procedures and security evaluations", they told Euronews in a statement. pic.twitter.com/NnNeJuJh6C