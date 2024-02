Ministar Vesić traži da se Dečji atlas hrvatskog izdavača POVUČE iz prodaje: Prikazuje Srbiju bez južne pokrajine

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić tražio je da Dečji atlas u izdanju hrvatskog izdavača Egmont bude povučen iz prodaje budući da je na mapi Srbija prikazana bez južne pokrajine Kosova i Metohije.

- Prijatelj mi je poslao slike Dečjeg atlasa sveta u izdanju hrvatskog izdavača Egmont koji se prodaje u radnjama Dexy Co u Beogradu. Srbija je u ovom atlasu prikazana kao država kojoj nedostaje 15% teritorije! Ne ulazim u to da li se radi o previdu izdavača, Frojdovskoj omašci ili postupku sa predumišljajem, ali potpuno je neprihvatljivo da se ovakva knjiga prodaje u knjižarama usred Beograda. I to deci čija svest o sopstvenom narodu i državi treba tek da bude oblikovana - napisao je Vesić i dodao:

Pitam se da li bi knjiga bilo kog srpskog izdavača koja osuđuje "Oluju" i proterivanje stotine hiljada Srba iz Hrvatske mogla da se prodaje deci u Zagrebu. Zato zahtevam od nadležnih institucija da reaguju i da ova knjiga što pre bude povučena iz prodaje.

- Dečji atlas sam po sebi nije nikakav problem, naprotiv, zalažem se za to da deca što više čitaju i uče iz štampanih knjiga, ali zadatak nadležnih je da im omoguće da uče iz knjiga koje poštuju Ustav naše zemlje i međunarodno pravo koji Srbiju tretiraju kao suverenu i celovitu državu - zaključio je Vesić.