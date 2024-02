Jorgić: Govor predsednika Vučića u Savetu bezbednosti mnogo je značio Srbima na Kosovu i Metohiji - Poslate su jasne poruke podrške! (VIDEO)

Srbi na Kosovu i Metohiji znaju da mogu da računaju na svoju državu, rekao je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić, direktor Borbe Andrija Jorgić.

Komentarišući teror Aljbina Kurtina na Kosovu i Metohiji, Jorgić je rekao da bi oni voleli da tamo nema ni ovih 700 Srba koliko je ostalo da živi na prostoru južne srpske pokrajine.

- Svedoci smo svega što se tamo dešava, narod se povukao u sebe, malo su se ućutali, zabrinuti su, ali su rešeni da ostanu na svojim ognjištima. To je nešto što mnogi zaboravljaju i zanemaruju. Naravno, govor predsednika Vučića u Savetu bezbednosti mnogo im je značio – rekao je Jorgić.

Kako kaže, poslate su jasne poruke, znaju, dodaje, da mogu da računaju na državu i da neće nikada biti ostavljeni na cedilu.

- Bitno je da se ponovo spominje Rezolucija 1244. Kurti neće prestati da se ponaša tako kako se ponaša. To je sada svima jasno. Još malo strpljenja i mudrosti nam treba u narednim periodu, možda više nego ikada – rekao je Jorgić.

Ističe da se naš glas čuje, ova sednica nije došla sa neba. Kako kaže, to je diplomatija koju mi možda nekada ni ne vidimo.

- Mislim da je ovo pravi put i da ćemo imati više dobrih vesti u ovoj godini – rekao je Jorgić.

Novinarka Ana Đorđević, rekla je da smatra da je govor predsednika Srbije bio odličan, ali da ne treba da zaboravimo da njemu zapadne elite nisu oprostile ni onaj prethodni govor kada je ukazao na kršenje međunarodnih prava.

- Srbija se suočava sa terorizmom u sprezi sa narko-albanskim terorizmom i taj narativ mora da usvoji svako u Srbiji. Haradinaj je skoro sedeo sa Mesićem i izgovorili su da Kosovo po modelu Hrvatske treba da reši pitanje ulaska u NATO. Nemojmo misliti da ne postoji mogućnost progona Srba u tom smislu kao što je to bilo u Hrvatskoj. Zato je i dobro što jačamo vojsku – rekla je Đorđević.

Analitičar Stevica Deđanski je rekao da moramo taktički da odradimo nešto. Dodaje da smo pre 7 meseci najavljivali da ćemo zbog progona Srba i tadašnjih nedela da se obratimo Savetu bezbednosti.

- Tada su neki imali nešto protiv toga, ovi nacionalisti koji se bar tako predstavljaju, prozivali su predsednika i smatrali da to radi radi dobijanja političkih poena – rekao je Deđanski.

Kako kaže, mi smo se pripremali za momenat kada bi to moglo da se uradi, pa se zatim to i uradilo. Dodaje da je govor predsednika doprineo da se ljudi ipak malo osećaju sigurnije.

- Oni imaju isti cilj a to je proterivanje Srbija, i u trenutku kada je Srbija rekla da je to crvena linija, oni su promenili taktiku i stigli do ukidanja dinara. Koliko god da Srbi tamo veruju državi, ipak se deo ljudi odseli odande – rekao je Deđanski.

Kako kaže, ljudi se boje za svoj život. Ističe da je zato bitno da znaju da nisu sami, kao i da ceo svet čuje naše mišljenje.

