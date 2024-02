LEČIĆ O AFERI 'BELI LOTOS': Biković je napravio veliki uspeh koji je neke zaboleo! Napravili su fejk situaciju kako bi ga diskreditovali!

Politika je ušla u sve pore, ovakva reakcija na delovanje Miloša Bikovića na neki način bila je i očekivana, rekao je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, glumac Branislav Lečić.

Lečić je rekao da je bavljenje politikom izuzetno rizično i teško, kao i da je na njega ostavilo i posledice. Dodaje da bavljenje politikom ne podrazumeva samo aktivno učešće u njoj, već znači i biti prisutan u onome što se u datom trenutku u svetu zbiva, kao i kod nas, jer smo i sami deo sveta.

- To je mnogo važno, jer ostajemo nedovoljno obavešteni i komententni da prosuđujemo i prepoznajemo šta se dešava našem narodu i narodnoj celini – rekao je Lečić.

Kako kaže, ne smemo se odreći činjenici da moramo biti prisutni.

Komentarišući situaciju u kojoj se našao srpski glumac Miloš Biković, koja pokazuje da je politika ušla u sve pore, rekao da je sve to na neki način bilo i očekivano.

- Očekivano je zato što je on tamo napravio veliki uspeh i dobio i priznanje od samog rukovodstva Rusije, od samog Putina i to je strašno zabolo sve one koji su protiv njih. To je važno istaći, te teme targetiranje protivnika i uveličavanja problema, uvek uvode u neke istorijske procese – rekao je Lečić.

Lečić je rekao da je ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine sada napravilo i jednu fejk situaciju, da su smislili klip u kojem su nametnute reči koje su ga diskreditovale.

- To je bila lažna prijava, konstrukcija, stvorena su njihova pravila, bez prava na odbranu – rekao je Lečić.

Ističe da Bikovića ništa nisu pitali ali su ga osudili. Dodaje da na ovaj način žele da pošalju poruku svima da ne dolaze u situaciju da ne navijaju za onu stranu koja njima ne odgovara.

- Iz te činjenice, Biković je samo jedna od žrtvi. Žao mi je što je to glumac koji je napravio jedan veliki iskorak i za primer je svim našim glumcima i stvaraocima da granice ne postoje kada je u pitanju novi svet – rekao je Lečić.

Kako kaže, čim je zakoračio u područje zapada, Ukrajina to nije dozvolila. Dodaje da se dešava nova inkvizicija, na koju moramo biti spremni i prepoznavati stvari.

Komentarišući intervju Putina i Takera, Lečić je rekao da moramo da shvatimo jednu stvar a to je da je liberalna demokratija takođe pokazala da je totalitarizam.

- Liberalna demokratija je pokazala svoje pravo lice. Mi smo prve žrtve bar u javnosti poznate. Mi smo do doživeli i fizički, bombardovanjem i oduzimanjem teritorije – rekao je Lečić.

Kako kaže, to je proces čiji smo svedoci.

- U svakom sukobu koji se tiče svih nas, potrebno je da čujemo i drugu stranu. Taker je intervjuisao čoveka koji je aktuelna tema sa željom da čujemo šta i taj čovek misli. Dobro je da je mogla da se pošalje poruka i druge strane – rekao je Lečić.

Kada je sednica Saveta bezbednosti u pitanju, Lečić je rekao da je sama činjenica da je došlo do nje već veliki uspeh.

- Postojala je opasnost da to toga uopšte ne dođe, jer postoje oni koji ne žele da dođe do objektivne realnosti koja se svakako zbiva. Činjenica da je do toga došlo, već je dobitna kombinacija – rekao je Lečić.

Kako kaže, jako je bitno da neko izloži stvari koje se zbivaju na terenu i upozna javnost o tome kakve su.

Autor: